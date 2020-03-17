Комунальні служби Львова приймають звернення по телефону або в онлайн-режимі

Через профілактичні заходи для попередження вірусу COVID-19 комунальні підприємства Львова працюють дистанційно. Всю необхідно інформацію можна отримати онлайн або по телефону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

ЛМКП «Львівводоканал» усі звернення приймає за телефонами.

Контакт-центр: прийом показників лічильників, надання інформації про стан рахунку тощо за тел.:

+38 (032) 240-01-00 (для стаціонарних телефонів);

+38 (067) 310-09-49 (для дзвінків з мобільного).

Дзвінки приймають понеділок-четвер з 08.00 до 18.00 год., п’ятниця з 08.00 до 17.00 год.

Гаряча лінія: звернення щодо відсутності водопостачання, витоків води та якості послуг тощо — 15−51 (для стаціонарних телефонів). Для дзвінків з мобільного: +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51. Працюють цілодобово.

ЛМКП «Львівтеплоенерго»

Абонентський відділ: прийом показників лічильників, розрахунки з населенням за тел.:

+38(032)229−30−05 (для стаціонарних телефонів);

+38(063)321−00−63 та +38(067)670−58−74 (для дзвінків з мобільного).

Дзвінки приймають понеділок-четвер з 08.30 до 17.15 год, п’ятниця з 08.30 до 16.00 год.

Диспетчерська служба: звернення щодо відсутності теплопостачання та гарячої води, неналежної якості послуг тощо:

+38(032)260−33−16 (для стаціонарних телефонів);

+38(063)041−62−31 та +38(063)041−624 (для дзвінків з мобільного).

Працюють цілодобово.

Юридично-претензійний відділ:

+38(032) 295−85−02

Дзвінки приймаємо понеділок-четвер з 08.30 до 17.15 год, п’ятниця з 08.30 до 16.00 год.

Для надання та отримання інформації зі споживачами працюватимуть наступні електронні адреси:

Для юридичних осіб:

Шевченківський район — rebycjka_zorjana@lte.lviv.ua

Франківський район — girnjak_oksana@lte.lviv.ua

Сихівський район — olyapetrychkovych@ukr.net

Галицький район — kuryljok_lida@lte.lviv.ua

Личаківський район — sokil_oksana@lte.lviv.ua

Для фізичних осіб (мешканців):

Для подання показників приладів обліку теплової енергії:

ЛКП «Львівспецкомунтранс»

До 3 квітня, відділ договірної роботи підприємства буде обслуговувати клієнтів дистанційно.

Робота відділу збуту на вул. Лева, 4-А — призупинена, на вул. Жовківська, 18 прийом негабаритних відходів відбуватиметься через журнал в охорони.

Вирішити питання чи отримати інформацію можна через онлайн-сервіси:

Контакт-центр:

мобільний: 067−252−10−80; 067−252−10−62;

стаціонарний:(032)252−10−80; (032)252−10−62

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 17 березня, уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.