МОЗ хоче обмежити роботу громадського транспорту

Міністерство охорони здоров’я пропонує обмежити роботу громадського транспорту, включно з потягами між містами, у межах боротьби з поширенням коронавірусу. Про це на брифінгу заявив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Громадське.

«Ми будемо рекомендувати зміну графіку громадського транспорту для того, щоби мінімізувати скупчення людей в одному місці, оскільки один з ефективних заходів профілактики ­­­­ дистанція від людини до людини», – сказав він.

Чиновник нагадав, що на відстані 1,5 метри ризик захворіти мінімальний.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що влада не ухвалювала рішення про скасування поїздів між містами України та про інші обмеження в роботі громадського транспорту.

«МОЗ буде рекомендувати (обмежити роботу громадського транспорту – ред.), а окремо вже на засіданні уряду буде розглядатися і прийматися рішення стосовно будь-якого громадського транспорту», – уточнив він.

Як повідомляв Львівський портал, через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня у Львові та області призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Додамо, що міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець пропонує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації.