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МОЗ пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів

Соломія Головіна

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Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець пропонує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

Таку пропозицію він озвучив заяви під час обговорення законопроєкту про протидію коронавірусу, який зараз розробляється в Міністерстві охорони здоров’я.

«Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути  можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус», – сказав Ілля Ємець.

Як повідомляв Львівський портал, через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня у Львові та області призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

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