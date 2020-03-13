МЗС рекомендує українцям утриматися від подорожей за кордон

У зв’язку з офіційним оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, а також застереженням щодо зростання кількості нових випадків зараження МЗС України наполегливо рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок за межі України. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

МЗС застерігає від відвідин, насамперед, КНР, Республіки Корея, Японії, а також традиційних, популярних серед українців туристичних напрямків, зокрема Італійської Республіки, Королівства Іспанія, Французької Республіки, Грецької Республіки, ФРН, Арабської Республіки Єгипет, Об’єднаних Арабських Еміратів, Турецької Республіки, Королівства Таїланд, Держави Ізраїль.

«Просимо врахувати, що, станом на сьогодні, низка країн на національному рівні запровадила комплекс жорстких обмежувальних (карантинних) заходів, спрямованих на локалізацію вірусу (Італія, Франція, Німеччина, Ізраїль, США та ін.), які триватимуть до повної стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації.

Співвітчизникам, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на вебресурсі «ДРУГ», слідкувати за рекомендаціями подорожуючим на сайті МЗС України та вебресурсі “Поради подорожуючим від Консульської служби України”.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України) або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, 11 березня через загрозу поширення коронавірусу Кабмін ввів карантин по всій території України. До 3 квітня в країні заборонені масові заходи, де є більше 200 людей, призупинено навчання. Також уряд виділив 100 млн грн на закупівлю засобів захисту для міністерств, держустанов та на поповнення держрезерву.

У Львові та області також запровадили карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. Обмежено проведення спортивно-культурних та інших заходів, де є більше 200 осіб.

Детальніше про те, які заклади Львова призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Як відомо, в Україні офіційно зафіксували лише один випадок зараження коронавірусом. Стався він 3 березня у Чернівцях.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.