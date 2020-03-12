Львів’ян закликають не скуповувати масово продуктів. Товарів у магазинах вистачить усім

Через введення по всій території України карантину львів’яни почали масово скуповувати продукти. Як наслідок – буквально за один вечір із полиць деяких магазинів і супермаркетів Львова зникли крупи та макарони. Втім представники найбільших торгівельних мереж Львівщини заспокоюють: продуктів вистачить усім. Тому мешканців закликають не панікувати і не виносити з магазинів міхи з продуктами харчування. Про це повідомляє Львівський портал.

Представники великих торгових мереж визнають: до гастрономічного ажіотажу, який виник 11 березня у Львові, готові не були. Мешканці у паніці масово скуповували крупи, макарони, олію та цукор. Відтак рівень продажу бакалії зріс удвічі.

«Загалом у нас є 68 магазинів. І вчора ми справді відчули зміни у продажах. Першочергово «пішли» ті товари, які не псуються, які довго зберігаються: гречка, олія, цукор, борошно та інші крупи. Загалом попит на бакалію зріс удвічі. Звісно, такий рівень продажу був непрогнозованим, тому полиці були порожні. Але проблем із постачанням товарів немає, на складах є запаси, які відвозять у магазини. Якщо ввечері деяких продуктів уже не було, то вранці вони вже стояли на полицях. Наразі ми використовуємо запаси зі складів, а зі 17-18 березня запаси на складах знову повністю оновимо», – розповів під час брифінгу сьогодні, 12 березня, керівник відділу маркетингу мережі магазинів «Близенько» Максим Детинченко.

На фото – ажіотаж в одному зі львівських супермаркетів 11 березня. Фото: Суспільне.Львів

Високий попит на товари першої необхідності відзначили у мережі львівських гіпермаркетів «Ашан», де також швидко розкупили бакалію. Втім торговці запевняють: проблем із постачанням продукції немає.

«Справді, далеко не всі магазини були готові до такого шаленого попиту на товари першої необхідності. Звісно, зараз ми збільшили замовлення. Але наголошу, що магазини заповнюються, товар приходить постійно, збоїв у постачанні немає», – відзначила директорка гіпермаркету «Ашан» на просп. Чорновола Тетяна Герасимова.

Представники торгівельних мереж прогнозують, що продуктовий ажіотаж на Львівщині збережеться ще наступних чотири-п’ять днів. Вже з вівторка-середи, 17-18 березня, попит вщухне. Втім мешканців закликають не панікувати і не скуповувати масово окремі види продуктів.

«Зараз продажі зросли, але очікуємо, що скоро буде спад. Тому не варто панікувати, всі необхідні товари є, запаси у магазинах регулярно поповнюються, робота із постачальниками також ведеться», – додав Максим Детинченко.

Своєю чергою перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський наголосив, що облдержадміністрація стежить за ситуацією і співпрацює із торговими мережами, аби не виникало суттєвих перебоїв із постачанням товарів.

«Торгові мережі абсолютно готові. У них є всі необхідні розрахунки щодо потреб населення у продуктах. Постачальники запевняють, що склади готові до такого попиту. Тому логістичні процеси пришвидшено, машини працюють цілодобово. Але навіть якщо у магазині немає якогось товару, то протягом 24 годин його завезуть. Зберігайте спокій і не панікуйте», – підкреслив Василь Лозинський.

Нагадаємо, 11 березня через загрозу поширення коронавірусу Кабмін ввів карантин по всій території України. До 3 квітня в країні заборонені масові заходи, де є більше 200 людей, призупинено навчання. Також уряд виділив 100 млн грн на закупівлю засобів захисту для міністерств, держустанов та на поповнення держрезерву.

У Львові та області також запровадили карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. Обмежено проведення спортивно-культурних та інших заходів, де є більше 200 осіб.

Детальніше про те, які заклади Львова призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Як відомо, в Україні офіційно зафіксували лише один випадок зараження коронавірусом. Стався він 3 березня у Чернівцях.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.