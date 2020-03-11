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У Львові хочуть збудувати мийки для трамваїв та тролейбусів

Ольга Денисяка

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У ЛКП «Львівелектротранс» планують збудувати дві професійні мийки для тролейбусів та трамваїв. Комплекси хочуть встановити у депо на вулицях Тролейбусній та Городоцькій. Про це Львівському порталу повідомила речниця ЛКП «Львівелектротранс» Христина Осадчук.

 

«Львівелектротранс» планує збудувати у трамвайному та тролейбусному депо професійні мийки для електротранспорту. Це дозволить швидше та якісніше дезінфікувати транспорт, тому що зараз працівники підприємства миють вагони напівручним способом.

«Працівники підприємства миють салони «Керхером». Вони оброблять вагони хімією і в декілька етапів прибирають його ганчір’ям. Через декілька годин, коли вже немає небезпеки від хімікатів, такий транспорт вважається готовим до того, щоб вийти на маршрут», – зазначила Христина Осадчук.

Вона зауважила, що на сучасних мийках техніка дозволятиме за ніч якісно та швидко помити до 200 одиниць транспорту. Коли будуть встановлені мийки, поки достеменно не відомо. Наразі триває підготовка до тендеру, проте попередньо запуск запланований на серпень 2020 року.

Нагадаємо, у ЛКП «Львівелектротранс» запевняли, що усі трамваї та тролейбуси проходять посилену дезінфекцію. Зазначимо, що комунальний транспорт Львова почали обробляти спецзасобами з 2 березня. Також міськрада вимагала дезінфікувати свої автобуси і приватних перевізників.

Раніше у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.

Як писав Львівський портал, в Україні виявили один випадок коронавірусу у Чернівцях. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Нагадаємо, 11 березня в уряді повідомили, що в Україні введуть карантин на три тижні.

Ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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