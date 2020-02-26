У львівському аеропорту мірятимуть температуру всім прибулим пасажирам

Через поширення країнами Європи коронавірусу у львівському аеропорту запровадили особливий режим безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської міської ради.

Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше 10−15 секунд. Усі служби працюють злагоджено і забезпечені захисними засобами: масками та рукавичками.

Нагадаємо, у Львові провели засідання комісії з питань ТЕБ і НС, на якому розглядали комплекс запобіжних заходів у місті, щоб максимально мінімізувати можливість поширення коронавірусу на Україну. Зокрема, було вирішено встановити антисептики для у рук у місцях масового скупчення людей: школах, лікарнях, ЦНАПах, адміністративних будівлях міськради тощо.

Також Львівський портал повідомляв, що на Львівщині рекомендують припинити масові заходи для запобігання захворювання на коронавірус.

Також у найближчий час планується закупівля термометрів для усіх пунктів пропуску на Львівщині та аеропорту «Львів». Як відомо, 25 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я прийняли рішення перевіряти температуру в усіх громадян, як прибувають на територію України.

Детальніше про те, чи готова Львівщина боротися з коронавірусом, читайте за цим посиланням.

Фото: ЛМР