Прикордонники розповіли, як у пунктах пропуску «полюють» на коронавірус

Із 25 лютого у пунктах пропуску прикордонники почали вимірювати у всіх подорожніх температуру тіла. За три дні температурний скриніг пройшли майже 160 000 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Аби запобігти поширенню коронавірусу, на українському кордоні з 25 лютого запровадили температурний скринінг подорожніх. Через два дні, 27 лютого, таку практику поширили й на лінії розмежування в районі проведення ООС та на адмінмежі з окупованим Кримом.

«Усі пункти пропуску, контрольні пункти в’їзду/виїзду забезпеченні необхідними приладами, а персонал – захисним спорядженням. За три доби прикордонники провели температурний скриніг майже 160 000 людей», – йдеться у повідомленні.

Усі прикордонники мають пірометри – прилади, які на відстані до 15 см від відкритої ділянки тіла вимірюють температуру тіла людини буквально за кілька секунд. Через те, що процедура є короткотривалою, у пунтах пропуску не виникають черги.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Якщо температура тіла людини є у межах норми, то прикордонники ставлять відмітку на в’їзний талон, записують номери автомобіля і кількість осіб, які у ньому їдуть. Після цього автівка направляється вже на паспортний контроль.

«Крім температурного скринінгу, прикордонники розпитують подорожніх щодо стану їхнього здоров’я. Якщо є якісь скарги, людину скеровують на додатковий медогляд», – йдеться у відеосюжеті Держприкордонслужби.

Нагадаємо, на Львівщині у пунктах пропуску «Шегині», «Рава-Руська», «Краковець» та поблизу аеропорту «Львів» чергують карети швидкої медичної допомоги. За потреби вони будуть транспортувати людей в обласну інфекційну лікарню, яка є базовою медустановою, що лікуватиме хворих на коронавірус. Втім медзаклад може прийняти лише 300 таких пацієнтів.

Натомість усіх, хто буде відмовлятися від вимірювання темератури, прикордонники можуть не впустити в Україну.

Нещодавно на всій території Львівської області обмежили проведення масових заходів через ризик поширення коронавірусу. У Львові найближчим часом продезінфікують громадський транспорт, а в школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради встановлять антисептики для рук.

Львівський портал писав про все, що варто знати про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику та де лікуватись у Львові. Про це та не тільки читайте за цим посиланням.