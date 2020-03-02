У Львові 80% навчальних закладів вже «озброїли» антисептиками для рук

У Львові 80% навчальних закладів вже є забезпечені антисептичними дозаторами для гігієни рук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Протягом наступних двох днів департамент забезпечить всі школи та садочки такими апаратами.

Також зазначається, що станом на сьогодні усі дитячі клуби, заклади охорони здоров’я, дитячі будинки сімейного типу, районні відділи соціального захисту та служби у справах дітей забезпечені антисептичними диспенсерами.

Окрім цього, дезінфекційні засоби встановлено у Львівському центрі надання послуг учасникам АТО, Львівському міському Центрі реабілітації «Джерело», Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб та комунальному закладі «Соціальний готель».

Як відомо, в рамках комплексного плану протиепідемічних заходів щодо коронавірусу у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспансери для гігієнічного дозування, які встановлять у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

Водночас ми інформували, що у львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше 10−15 секунд.

Детальніше про те, чи готова Львівщина боротися з коронавірусом, читайте за цим посиланням.