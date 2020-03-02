ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 80% навчальних закладів вже «озброїли» антисептиками для рук

Соломія Головіна

|

У Львові 80% навчальних закладів вже є забезпечені антисептичними дозаторами для гігієни рук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Протягом наступних двох днів департамент забезпечить всі школи та садочки такими апаратами.

Також зазначається, що станом на сьогодні усі дитячі клуби, заклади охорони здоров’я, дитячі будинки сімейного типу, районні відділи соціального захисту та служби у справах дітей забезпечені антисептичними диспенсерами.

Окрім цього, дезінфекційні засоби встановлено у Львівському центрі надання послуг учасникам АТО, Львівському міському Центрі реабілітації «Джерело», Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб та комунальному закладі «Соціальний готель».

Як відомо, в рамках комплексного плану протиепідемічних заходів щодо коронавірусу у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспансери для гігієнічного дозування, які встановлять у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

Водночас ми інформували, що у львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше 10−15 секунд.

Детальніше про те, чи готова Львівщина боротися з коронавірусом, читайте за цим посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ
Наталя ДУЛЯБА
Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ

В архіві Служби безпеки Львівщини зберігаються більше 100 тисяч документів, що стосуються політичних в’язнів СРСР. Серед...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...