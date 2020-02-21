Гончарук вважає, що «пікетний прийом» евакуйованих з Китаю – результат інформвійни

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук переконаний, що паніка і протести місцевих мешканців проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян – це один із наслідків інформаційної війни проти України. Про це повідомляє Громадське.

«Ті події, які вчора відбувалися, на мою думку, є наслідком зокрема інформаційної війни, яка продовжується щодо нашої країни і зсередини, і ззовні. Я передбачаю, що провокації продовжаться. Думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розкачувати, щоб створити паніку, щоб зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат», — зазначив прем’єр.

Гончарук також розповів, що зараз різні ресурси розганяють історію про те, що «нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прилетіла в Україну, пробула 4 дні в Києві і виїхала поїздом в Москву, на кордоні з РФ була зупинена, і там нібито виявили якийсь вірус і там нібито вони щось досліджують».

Прем’єр запевнив, що «уряд, і президент, і парламент зробили все від них залежне і достатнє, щоб громадяни, які були евакуйовані, і ті, які знаходять на території України, були у безпеці». Наразі немає жодних підстав для паніки, ситуація під контролем.

Як повідомляв Львівський портал, евакуйованих з Китаю українців розмістили в санаторії у Нових Санжарах. Місцеві жителі намагались завадити і зокрема розпалили багаття посеред дороги, а також кидали каміння в автобуси.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Нагадаємо, 19 лютого поблизу Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках, зібралися кілька десятків мешканців, котрі стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці. Люди переживають, що у медустанову нібито мають доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що наразі немає підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців.

Своєю чергою мешканці Винник заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Також 19 лютого у ЛОДА запевнили, що не мають жодної офіційної інформації про розміщення на території Львова та області українців, яких евакуйовують із Китаю. Відтак мешканців області закликали не панікувати.

Львівський портал повідомляв, що у мерії Львова затвердили план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно.

Нагадаємо, 18 лютого голова Львівської ОДА Максим Козицький не виключав, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

Крім цього раніше у соцмережах ширилася інформація про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Як відомо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

Фото: МВС України