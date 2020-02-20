Карантинування евакуйованих з Китаю на Полтавщині: місцеві пікетують, облрада скликає позачергову сесію

У смт Нові Санжари Полтавської області на пікет вийшли місцеві мешканці: люди проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту. Про це на своїй сторінці повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Як він повідомив, на в’їзді у Нові Санжари відбулися зіткнення поліції і місцевих жителів.

«Я розумію, чому це відбувається. Люди не вірять у здатність держави боротися з епідемією. І, зважаючи на стан сучасної української медицини, вочевидь мають для цього певні підстави.

Але є проблема і її треба вирішувати. Тому хочу звернути увагу свої земляків на наступне. По-перше, нагадую, що люди, які евакуюються з Китаю, – не чужинці, не інопланетяни, не прокажені й не прокляті. Це наші з вами брати й сестри. Які, до того ж, за наявною інформацією вже пройшли карантин у Китаї. З нашого боку це лише перестраховка. По-друге, карантин – комплекс заходів, який передбачає тимчасову повну ізоляцію. Тому для місцевих мешканців шанси підхопити вірус від людей, що знаходяться всередині, аж ніяк не вищі, ніж десь на базарі чи в магазині. По-третє, коронавірус в масовій свідомості вже перетворюється на якесь страхіття, яке гарантовано вбиває усіх, хто опинився в радіусі 100 км. Чи несе він загрозу? Звісно так! Але людям потрібно пояснити реальні ризики. І тут слово за нашими медиками», – зазначив він.

Водночас голова Полтавської облради зазначив, що завтра, 21 лютого, на 10:00 год. він скликає позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації у Нових Санжарах.

«Очікуємо керівництво МОЗу та інші компетентні служби, керівників та депутатів громади. Потрібно унеможливити будь які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей!», – заявив Олександр Біленький.

Як повідомляв Львівський портал, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Нагадаємо, 19 лютого поблизу Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках, зібралися кілька десятків мешканців, котрі стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці. Люди переживають, що у медустанову нібито мають доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що наразі немає підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців.

Своєю чергою мешканці Винник заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Також 19 лютого у ЛОДА запевнили, що не мають жодної офіційної інформації про розміщення на території Львова та області українців, яких евакуйовують із Китаю. Відтак мешканців області закликали не панікувати.

Львівський портал повідомляв, що у мерії Львова затвердили план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно.

Нагадаємо, 18 лютого голова Львівської ОДА Максим Козицький не виключав, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

Крім цього раніше у соцмережах ширилася інформація про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Як відомо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

Фото: тижневик «Ехо»