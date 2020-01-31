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ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через спалах коронавірусу

Вероніка Рой

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Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. Про це за підсумками засідання надзвичайного комітету ВООЗ оголосив глава організації Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Громадське.

 

За його словами, у ВООЗ немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу.

«Головна причина (оголошення надзвичайного стану — ред.) — не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах. Наше головне занепокоєння — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров’я», — сказав очільник організації.

Гебреєсус розповів, що усі смертельні випадки зафіксовано в Китаї, лише у чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США та В’єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини — здебільшого це пов’язано з подорожуючими з Уханя.

Глава ВООЗ також повідомив, що станом на зараз у світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусом, з яких 7736 — у Китаї.

Водночас Гебреєсус зазначив, що поки немає підстав обмежувати транскордонні перевезення чи подорожі.

Крім цього, ВООЗ закликає країни світу:

  • підтримувати країни зі слабкою системою охорони здоров’я
  • прискорити розробку вакцини
  • боротися з чутками й дезінформацією
  • переглянути свої плани із запобігання поширенню хвороб
  • обмінюватися даними й інформацією з ВООЗ та іншими країнами

Загалом організація закликала світ до спільної роботи «в дусі солідарності й співпраці».

Глава надзвичайного комітету ВООЗ Дідьє Хусін пояснив, чому організація вирішила оголосити режим надзвичайного стану міжнародного масштабу:

  • зростання кількості випадків захворювання в Китаї;
  • зростання кількості випадків захворювання в усьому світі;
  • той факт, що деякі країни вжили сумнівних заходів щодо транскордонної подорожі.

Востаннє ВООЗ оголошувала надзвичайний стан у 2019 році під час спалаху вірусу Еболи. Тоді в Конго від нього померли понад дві тисячі людей. Раніше до таких заходів вдавалися і під час епідемії свинячого грипу у 2009 році, спалаху поліомієліту та Еболи у 2014-му і вірусу Зіка — у 2016-му.

Також Громадське з посиланням на CNN сьогодні вранці повідомило, що вже від коронавірусу в Китаї померли щонайменше 213 людей, інфекцію вже виявили у 9692 мешканців материкової частини Китаю.

Четвер, 30 січня, став днем із найбільшою кількістю смертей від коронавірусу в Китаї. Влада Китаю повідомила про більш ніж 40 загиблих людей цього дня. Усі смерті зафіксовані в Хубеї — провінції, що стала епіцентром спалаху.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

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