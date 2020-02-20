Медцентр, куди привезуть евакуйованих з Китаю, буде переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував прибуття в Україну літака з евакуйованими українцями з Китаю. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині, куди мають привезти прибулих з Уханя, буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, через складні погодні умови довелося спершу посадити літак в Борисполі. Він дозаправиться та полетить у місце призначення – до аеропорту в Харкові.

«Заходи безпеки – безпрецедентні. Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів», – зазначив Володимир Зеленський.

Також він наголосив, що евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. І цей об’єкт, за його словами, матиме охорону, серйознішу ніж президентська:

«Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у Президента».

Водночас глава держави додав, що бактеріологічної небезпеки немає, але є інша небезпека: забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці, включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії.

«Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома.

На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією. Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти», – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми інформували, що цей літак кружляв над Харківщиною.

Нагадаємо, 19 лютого поблизу Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках, зібралися кілька десятків мешканців, котрі стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці. Люди переживають, що у медустанову нібито мають доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що наразі немає підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців.

Своєю чергою, мешканці Винник заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Також 19 лютого у ЛОДА запевнили, що не мають жодної офіційної інформації про розміщення на території Львова та області українців, яких евакуйовують із Китаю. Відтак мешканців області закликали не панікувати.

Львівський портал повідомляв, що у мерії Львова затвердили план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно.

Нагадаємо, 18 лютого голова Львівської ОДА Максим Козицький не виключав, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

Крім цього раніше у соцмережах ширилася інформація про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Як повідомляла міністерка охорони здоров’я МОЗ Зоряна Скалецька, евакуація відбудеться згідно з усіма рекомендаціями ВООЗ.

«На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль», — зазначала Зоряна Скалецька.

На борту будуть присутні українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих українців, а в подальшому перебуватимуть разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження за ними. Всього людей, які потребують обсервації на сьогодні близько ста: 65 евакуйованих осіб, 18 членів екіпажу літака, 3 медики, 4 працівники ДСНС та по 2 працівники Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Згодом Зоряна Скалецька заявила, що місця, підготовлені для обсервації громадян, які будуть евакуйовані з китайського Уханя, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19, не оприлюднюють з метою їхньої безпеки.

Зазначимо, прибути борт з евакуйованими українцями повинен завтра вранці.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.