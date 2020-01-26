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В Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу, – МОЗ

Вероніка Рой

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На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Про це під час брифінгу у неділю поінформував заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

 

«Сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я із закладами охорони здоров’я готове і налаштоване в разі появи такого вірусу досить рано його виявити і надати всю необхідну медичну допомогу», — сказав Ляшко.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США, Франції та Канаді.

Раніше повідомлялось, що в Україні розслідували три випадки з підозрою на враження коронавірусом: два з них не підтвердилися, а третій вивчають епідеміологи.

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