Евакуйовані з Уханя розмістилися у санаторії в Нових Санжарах

До селища Нові Санжари на Полтавщині приїхали автобуси з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями. Місцеві жителі намагались завадити і зокрема влаштували багаття посеред дороги. Про це повідомляє кореспондентка Hromadske.

Місцеві розпалили з дерев велике багаття посеред дороги, а також намагалися не пропустити автобуси прямо біля в’їзду до місцевого медцентру, де мають розмістити людей.

Частина людей кидала каміння в автобуси. У декількох автобусах розбили скло. Поліція затримала чоловіка, який, за їхніми словами, кидав каміння. Загалом було 7 автобусів.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові. На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.

Серед українців, які перебуватимуть на карантині жителі Києва, Донецька, Кривого Рогу, Полтавської, Харківської, Київської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.