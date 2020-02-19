Евакуація з Китаю: на посадку з’явилися 48 українців та 29 іноземців

На посадку в літак компанії Sky Up, який евакуює українців з Китаю, з’явилися всі 48 українців, які виявили бажання залишити країну, та 29 іноземців, котрих Україна вивезе з КНР за домовленістю з їхніми державами. Про це на брифінгу поінформував державний секретар МЗС Андрій Заяць, повідомляє Укрінформ.

«На посадку з’явилися всі 48 громадян України, які виявили бажання евакуюватися і були внесені до списків, а також 29 громадян, з яких двоє – громадяни Казахстану, які залишать літак в Алмати. Ми вже маємо дані щодо іноземців. Це вісім громадян Аргентини, п’ять – Домініканської Республіки, п’ять Еквадору, чотири – Сальвадору, два – Казахстану, один – Ізраїлю, один – Чорногорії, один – Панами», – сказав Заяць.

За його словами, літак здійснить технічну зупинку в Алмати, де з борту зійдуть громадяни Казахстану і буде проведена заміна екіпажу. В Алмати вже відряджений консул України в Казахстані для розв’язання додаткових питань, які можуть виникнути.

Заяць повідомив, що посольством України в Китаї, консульськими установами в Шанхаї та Гуанчжоу була проведена велика організаційна робота.

«Всі громадяни України отримали сьогодні вранці за китайським часом спеціальні дозволи на переміщення в карантинованих містах, китайською стороною було забезпечено спеціальний транспорт, який кожного забрав із домівки і доставив до аеропорту. Як китайська влада, так і влада всіх країн, через які здійснюється переліт, в дуже стислі терміни надали дозволи на проліт і посадку цього літака», – сказав Заяць.

Як відомо, літак компанії Sky Up прибуде до України з Уханя 20 лютого близько 8 ранку. Наразі місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках, зібралися кілька десятків мешканців, котрі стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці. Люди переживають, що у медустанову нібито мають доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що наразі немає підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців.

Своєю чергою, мешканці Винник заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Також 19 лютого у ЛОДА запевнили, що не мають жодної офіційної інформації про розміщення на території Львова та області українців, яких евакуйовують із Китаю. Відтак мешканців області закликали не панікувати.

Львівський портал повідомляв, що у мерії Львова затвердили план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно.

Нагадаємо, вчора голова Львівської ОДА Максим Козицький не виключав, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

Крім цього раніше у соцмережах ширилася інформація про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Як повідомляла міністерка охорони здоров’я МОЗ Зоряна Скалецька, евакуація відбудеться згідно з усіма рекомендаціями ВООЗ.

«На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль», — зазначала Зоряна Скалецька.

На борту будуть присутні українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих українців, а в подальшому перебуватимуть разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження за ними. Всього людей, які потребують обсервації на сьогодні близько ста: 65 евакуйованих осіб, 18 членів екіпажу літака, 3 медики, 4 працівники ДСНС та по 2 працівники Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Згодом Зоряна Скалецька заявила, що місця, підготовлені для обсервації громадян, які будуть евакуйовані з китайського Уханя, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19, не оприлюднюють з метою їхньої безпеки.

Зазначимо, прибути борт з евакуйованими українцями повинен завтра вранці.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.