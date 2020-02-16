Голова Львівської ОДА спростував чутки про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло»

Голова Львівської ОДА Максим Козицький відреагував на чутки, які ширяться соцмережами, щодо можливості розміщення евакуйованих з Китаю українців в санаторії «Шкло» на Яворівщині. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу зазначити, що станом на сьогодні відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю», – наголосив він.

При цьому голова ЛОДА зауважив, якщо щось зміниться, то громадськість неодмінно поінформують.

Водночас Максим Козицький наголосив, що Львівщина готова до загрози зараження коронавірусом.

«Також звертаюсь до тих, хто поширює чутки та неперевірену інформацію. Як казав Вінстон Черчілль, брехня встигає обійти пів світу, поки правда одягає штани. Будете уважні та перевіряйте інформацію, якою розхитуєте цей човен, пам’ятайте про інформаційну гігієну», – зазначив голова ЛОДА.

Також додамо, що з цього приводу оприлюднила коментар і Яворівська районна рада.

«Станом на сьогоднішній день офіційної інформації щодо прибуття евакуйованих українців з Китаю немає. Відомо лише те, що санаторій не відповідає критеріям, які необхідні для розміщення вищезгаданих громадян», – мовиться у заяві райради.

Яворівська районна рада вважає, що санаторій не може приймати таку категорію людей, оскільки навколо санаторію проживає велика кількість людей.

«Задля безпеки мешканців району, перебування евакуйованих є неприпустимим», – переконані у райраді.