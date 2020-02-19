Евакуація українців з Китаю: мешканців Львівщини закликають не сіяти паніки

Станом на сьогодні Львівська обласна державна адміністрація не має жодної офіційної інформації про розміщення на території Львові та області українців, яких евакуйовують із Китаю, де зафіксували спалах коронавірусу. Про це сьогодні, 19 лютого, під час брифінгу заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко, передає кореспондент Львівського порталу.

Іван Собко зазначив, що аеропорт «Львів» справді розглядається як один з тих, який має бути готовий до посадки та прийняття борту з українцями.

«Так, це відповідає дійсності. Але це не на 100% може бути Львів. Станом на зараз ми не маємо чіткої інформації, що завтра зранку Львів приймає борт. Також у нас не має жодного розпорядчого документу з приводу забезпечення, посилення, розміщення 49 українців, які прибувають з Китаю, на території Львова чи області», — сказав Іван Собко.

Він зазначив, що ЛОДА виконує наказ Міністерства охорони здоров’я щодо напрацювання вичерпних заходів щодо протидії поширення вірусу в області. А також закликав мешканців не підігрівати паніки.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках, зібралися кілька десятків мешканців, котрі стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці. Люди переживають, що у медустанову нібито мають доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що наразі немає підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців.

Своєю чергою, мешканці Винник заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Львівський портал повідомляв, що у мерії Львова затвердили план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно.

Нагадаємо, вчора голова Львівської ОДА Максим Козицький не виключав, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

Крім цього раніше у соцмережах ширилася інформація про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Як повідомляла міністерка охорони здоров’я МОЗ Зоряна Скалецька, евакуація відбудеться згідно з усіма рекомендаціями ВООЗ.

«На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль», — зазначала Зоряна Скалецька.

На борту будуть присутні українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих українців, а в подальшому перебуватимуть разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження за ними. Всього людей, які потребують обсервації на сьогодні близько ста: 65 евакуйованих осіб, 18 членів екіпажу літака, 3 медики, 4 працівники ДСНС та по 2 працівники Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Згодом Зоряна Скалецька заявила, що місця, підготовлені для обсервації громадян, які будуть евакуйовані з китайського Уханя, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19, не оприлюднюють з метою їхньої безпеки.

Зазначимо, прибути борт з евакуйованими українцями повинен завтра вранці.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.