У мерії Львова затвердили план протиепідемічних заходів щодо коронавірусу

У Львові затвердили план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 19 лютого, під час позапланового засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб розповів, що комісія розробила план комплексних заходів, який передбачає створення оперативного штабу, низку превентивних, профілактичних, роз’яснювальних заходів, а також підготовку матеріальної бази в разі, якщо, все ж таки, буде зафіксовано такі випадки захворювання.

«У закладах охорони здоров’я проведені відповідні навчання персоналу, створений запас засобів індивідуального захисту, зокрема й захисні костюми, які треба використовувати», – зазначив Володимир Зуб.

Також при Львівському міському відділі обласного лабораторного центр МОЗ України створили дві бригади швидкого реагування в разі виявлення коронавірусної інфекції.

«Проведені семінарські заняття з усіма медпрацівниками лабораторних центрів області, з медпрацівниками аеропортів, залізниці щодо профілактики коронавірусу. При лабораторному центрі створені дві бригади швидкого реагування, в які входять два епідеміолога, один фельдшер, один дезінфекціоніст та водій. Усі забезпечені костюмами біологічного захисту, проінстуктовані, як працювати в ситуації, якщо будуть ускладнення. Поки жодних підозр на захворювання не зареєстровано», – зауважила завідувачка Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галина Михальчук.

Нагадаємо, вчора голова Львівської ОДА Максим Козицький не виключав, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

Крім цього раніше у соцмережах ширилася інформація про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Як повідомляла міністерка охорони здоров’я МОЗ Зоряна Скалецька, евакуація відбудеться згідно з усіма рекомендаціями ВООЗ.

«На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль», — зазначала Зоряна Скалецька.

На борту будуть присутні українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих українців, а в подальшому перебуватимуть разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження за ними. Всього людей, які потребують обсервації на сьогодні близько ста: 65 евакуйованих осіб, 18 членів екіпажу літака, 3 медики, 4 працівники ДСНС та по 2 працівники Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Згодом Зоряна Скалецька заявила, що місця, підготовлені для обсервації громадян, які будуть евакуйовані з китайського Уханя, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19, не оприлюднюють з метою їхньої безпеки.

Як повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram, літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом», — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові також взялися перевіряти людей, що приїжджають із Китаю. Про перший такий випадок стало відомо 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся до Львова з Китаю, де відпочивав. Він мав ознаки ГРВІ, тож його медики помістили в ізолятор. Станом на 3 лютого обох чоловіків виписали з лікарні.