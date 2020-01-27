У МОЗ нагадують, як вберегти себе від коронавірусу

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України оприлюднили оновлену інформацію рекомендацій ВООЗ для мандрівників вберегтися від коронавірусу, який станом на зараз забрав десятки життів у Китаї.

«Зважаючи на збільшення туристичних потоків протягом китайського Нового року в останній тиждень січня, ВООЗ радить вживати заходів щодо обмеження ризику вивезення або імпорту хвороби без зайвих обмежень міжнародного обігу. Під час поточного спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. ВООЗ наголошує, що замірювання температури повинно супроводжуватися підвищенням обізнаності мандрівників про ознаки та симптоми захворювання, а також заохоченням повідомляти медпрацівників про історію подорожей», – зазначають у Центрі громадського здоров’я.

Тож мандрівників закликають дотримуватись звичайних заходів обережності.

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання до, під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та поділитися історією подорожей з ним. Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, які можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до Близькосхідного дихального синдрому (MERS) та тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS).

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі низки хвороб передбачають гігієну рук та практику безпечного харчування:

часто мити руки або обробляти дезінфекуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктям або паперовою хусткою. Використану хустку варто негайно викинути та вимийти руки;

уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель і утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та поділіться з ним попередньою історією подорожей;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель і утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та поділіться з ним попередньою історією подорожей; відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте прямого незахищеного контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених тваринних продуктів. Із сирим м’ясом, молоком чи органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення.

Нагадаємо, спалах нового вірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Так, кількість загиблих від нового коронавірусу в Китаї зросла до 56 осіб, більш як 1900 заражені.

Водночас у Європі виявили перші випадки захворювання на корона вірус.

Як інформували у Міністерстві здоров’я, станом на зараз в Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу. Раніше МОЗ нагадувало про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки захворювання.