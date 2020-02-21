Евакуація українців з Китаю: як відреагували іноземні ЗМІ

Евакуація українців з міста Ухань стала справжньою сенсацією не лише для українських, а й для іноземних ЗМІ. Сороміцьку позицію української влади щодо повернення українців на Батьківщину активно почали висвітлювати в провідних мас-медіа, пише ZN.

Видання Time назвало поведінку українців, які вийшли на протести та мітинги в Нових Санжарах, неадекватною.

«Зусилля України щодо евакуації понад 70 людей з Китаю через новий коронавірус, стали хаотичними. Місцеві жителі, які виступали проти повернення українців, кидали камінням в евакуйованих людей та вступали в сутичку з поліцією», – пише американське видання.

Офіцерам довелося розігнати протестувальників, щоб розблокувати дорогу, яка веде до лікарні, аби створити кордон для транспортних засобів, пише South China Morning Post.

«Демонстранти запалили багаття та розбили щонайменше три вікна автобуса, частина евакуйованих розмахувала українськими прапорами», – йдеться у повідомленні китайського видання.

За даними BBC, Служба безпеки України та Міністерство охорони здоров’я довго не могли порозумітися щодо заяви, яка начебто стверджує, що деякі евакуйовані з Китаю люди заразилися коронавірусом.

«Служба безпеки України (СБУ) заявила, що фальшивий електронний лист із заявою від Міністерства охорони здоров’я неправдиво стверджує, що деякі евакуйовані люди заразилися вірусом. В даний час чиновники СБУ розслідують явну підробку», – зазначають іноземні журналісти.

За словами журналістів видання Focus, хаотична поведінка громадян України пов’язана з тим, що населення злякалося поширення коронавірусу.

Як повідомляв Львівський портал, евакуйованих з Китаю українців розмістили в санаторії у Нових Санжарах. Місцеві жителі намагались завадити і зокрема розпалили багаття посеред дороги, а також кидали каміння в автобуси.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Нагадаємо, 19 лютого поблизу Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках, зібралися кілька десятків мешканців, котрі стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці. Люди переживають, що у медустанову нібито мають доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що наразі немає підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців.

Своєю чергою мешканці Винник заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Також 19 лютого у ЛОДА запевнили, що не мають жодної офіційної інформації про розміщення на території Львова та області українців, яких евакуйовують із Китаю. Відтак мешканців області закликали не панікувати.

Львівський портал повідомляв, що у мерії Львова затвердили план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно.

Нагадаємо, 18 лютого голова Львівської ОДА Максим Козицький не виключав, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

Крім цього раніше у соцмережах ширилася інформація про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Як відомо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.