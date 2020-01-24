Представники «Львіввугілля» припинили голодування у будівлі ЛОДА

Після трьох діб голодування четверо представників ДП «Львіввугілля» призупинили акцію протесту у будівлі Львівської ОДА. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«За словами очільниці Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України м. Червонограда Мирославу Кафтан, вчора і збоку влади, і з боку боржників підприємства ДП «Львіввугілля» було гарантовано виконання переліку зобов’язань, що мають вирішити питання зарплатної заборгованості перед працівниками ДП «Львіввугілля». У разі невиконання до 1 лютого анонсованих кроків з вирішення боргової кризи, представники незалежного профспілкового руху готові у будь-який момент повернутися до протестних заходів», – написав Михайло Волинець.

Також він зазначив, що вчора під час пресконференції перший заступник голови ЛОДА Василь Лозинський анонсував кроки з розв’язання проблемних питань ДП «Львіввугілля»

«АТ «Центренерго» зобов’язується щоденно переводити на рахунки ДП «Львіввугілля» не менше 10 млн грн за відвантажене вугілля. Натомість Калуська ТЕС зобов’язується щоденно переводити на рахунки ДП «Львіввугілля» не менше 1 млн грн. Уряд бере зобов’язання до кінця місяця надати ДП «Львіввугілля» держпідтримку», – зазначає Михайло Волинець.

Нагадаємо, 21 січня четверо представників ДП «Львіввугілля» оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА через борги із зарплати шахтарям. Станом на 16 січня цього року зарплатна заборгованість перед ДП «Львіввугілля» складає 317,79 млн грн. Це борги за грудень, листопад, частково жовтень 2019 року.

23 січня, в селі Воля-Висоцька шахтарі перекрили рух транспорту на трасі сполученням Львів – Рава-Руська. Причиною пікету стали борги із зарплати гірникам.

Додамо, нещодавно повідомлялися, що шахтарі ДП «Львіввугілля» переймаються, що їхні сім’ї не матимуть за що накрити святковий стіл на Новий рік та Різдво через чергову затримку зарплат. Відтак 24 грудня 2019 року за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти у сумі 90,1 млн грн, які мали скерувати на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень торік їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові 14 листопада. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку 2019 року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.