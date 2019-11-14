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Шахтарям Львівщини виділили кошти на погашення боргу зі зарплати. Пікет у Львові відмінили

Соломія Головіна

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На виплату заборгованої зарплати ДП «Львіввугілля» спрямовано 225 млн грн. Відтак вже сьогодні, 14 листопада, кошти мають надійти на особові рахунки шахтарів: буде повністю виплачено зарплату за серпень та вересень, а також 43% за жовтень. Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства.

 

Як інформують, керівництво ДП «Львіввугілля» і шахтарські профспілки зустрілися з головою Львівської облдержадміністрації Маркіяном Мальським. Відтак очільник області поінформував президента України Володимира Зеленського про кризову ситуацію з виплатою заборгованості із заробітної плати шахтарям.

Також зазначається, що після цього глава держави викликав прем’єр-міністра України Олександра Гончарука і доручив терміново забезпечити виплату гірникам виділеного з держбюджету мільярду гривень. Вчора кошти розподілили та відправили на держказначейство. На виплату заборгованої зарплати ДП «Львіввугілля» отримало 225 млн 523 грн. В авральному порядку відкрито рахунки, ведеться комп’ютерний набір платіжних доручень у бухгалтерії.

«14 листопада кошти повинні поступити на особові рахунки працівників держпідприємства. Буде доплачено усю зарплату за серпень і вересень (тобто повністю, до 100% закрито місяці) та 43% за жовтень, крім виплат контрактникам та за лікарняні листки – їх буде здійснено при надходженні коштів за реалізовану товарну продукцію», – наголошує ДП «Львіввугілля».

Також додамо, що Львівському порталу стало відомо про те, що шахтарі відмінили свій пікет, який планували провести сьогодні о 10:00 год.

Раніше шахтарі планували пройти пішою ходою вулицями Львова до будівлі ЛОДА і ЛОР через невиплату заробітної плати працівникам за серпень-жовтень 2019 року. Участь у пікеті мали взяти  300 гірників.

Також додамо, що днями голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook повідомив, що гірники третьої зміни шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» відмовляються спускатися у шахту. Вимога у гірників єдина – погашення заборгованості з виплати зарплати.

Раніше у Львівській ОДА повідомляли, що станом на кінець жовтня працівникам держпідприємства «Львіввугілля» виплатили всього лише 13% зарплати за вересень.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, а червень – на початку серпня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє на акцію протесту вони виходили 2 липня.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку цього року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.

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