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Без подарунків та застілля на зимові свята: львівські шахтарі переймаються черговою затримкою зарплат

Наталя Дуляба

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Шахтарі ДП «Львіввугілля» переймаються, що їхні сім’ї не матимуть за що накрити святковий стіл на Новий рік та Різдво через чергову затримку зарплат. Про це йдеться у спільноті «Шахтарі Червонограда», передає Львівський портал.

 

Як стверджують гірники, за останній місяць залишок на єдиному казначейському рахунку держави збільшився майже на 2 млрд грн. Відтак станом на 1 грудня він становить 55 млрд грн.

Натомість борги із зарплати шахтарям знову наближаються до 1 млрд грн.

«Шахтарські діти можуть залишитися не тільки без новорічних подарунків… Було б що їсти за новорічним столом. Складається враження, що влада платить гроші гірникам лише під тиском масових протестів та внаслідок актів громадянської непокори. Маємо менше місяця до новорічних свят. Чи вистачить розуму у можновладців розрахуватись із працівниками вугільних підприємств, щоб їм було що поставити на стіл під промову президента та що покласти дітям під ялинку?», – йдеться у повідомленні гірників.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень торік їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові 14 листопада. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку 2019 року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.

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