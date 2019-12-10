Без подарунків та застілля на зимові свята: львівські шахтарі переймаються черговою затримкою зарплат

Шахтарі ДП «Львіввугілля» переймаються, що їхні сім’ї не матимуть за що накрити святковий стіл на Новий рік та Різдво через чергову затримку зарплат. Про це йдеться у спільноті «Шахтарі Червонограда», передає Львівський портал.

Як стверджують гірники, за останній місяць залишок на єдиному казначейському рахунку держави збільшився майже на 2 млрд грн. Відтак станом на 1 грудня він становить 55 млрд грн.

Натомість борги із зарплати шахтарям знову наближаються до 1 млрд грн.

«Шахтарські діти можуть залишитися не тільки без новорічних подарунків… Було б що їсти за новорічним столом. Складається враження, що влада платить гроші гірникам лише під тиском масових протестів та внаслідок актів громадянської непокори. Маємо менше місяця до новорічних свят. Чи вистачить розуму у можновладців розрахуватись із працівниками вугільних підприємств, щоб їм було що поставити на стіл під промову президента та що покласти дітям під ялинку?», – йдеться у повідомленні гірників.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень торік їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові 14 листопада. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку 2019 року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.