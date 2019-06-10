На Львівщині гірники перекрили трасу міжнародного значення

Сьогодні, 10 червня, близько 9:30 у Львівській області в Жовківському районі поблизу села Смереків, на автодорозі Львів-Рава-Руська близько сотні шахтарів ДП «Львіввугілля» перекрили дорогу. Про це повідомляє Варта 1.

Працівники шахт ДП «Львіввугілля» вимагають негайно виплатити їм заборговану заробітну плату.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> На місці події для забезпечення публічного порядку перебувають працівники поліції Жовківського поліції.

Також перекрили дорогу у с. Глухів, страйкарі – 10-та «Степова» Червоноград.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> «Коштів везти людей на Київ у нас немає. Ми розуміємо, що створюємо незручності, проте звернути на себе увагу потрібно», – розповів один з організаторів акції.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини дороги перекриватимуть до кінця дня.

«Обїзди влаштовані. Транспортні засоби пропускають кожні 15 хвилин по 10 хвилин. Дітей, інвалідів і громадський транспорт поза чергою і одразу», – додали у прес-службі.