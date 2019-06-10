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На Львівщині гірники перекрили трасу міжнародного значення

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 10 червня, близько 9:30 у Львівській області в Жовківському районі поблизу села Смереків, на автодорозі Львів-Рава-Руська близько сотні шахтарів ДП «Львіввугілля» перекрили дорогу. Про це повідомляє Варта 1.

 

Працівники шахт ДП «Львіввугілля» вимагають негайно виплатити їм заборговану заробітну плату.

 На місці події для забезпечення публічного порядку перебувають працівники поліції Жовківського поліції.

Також перекрили дорогу у с.  Глухів, страйкарі – 10-та «Степова» Червоноград.

«Коштів везти людей на Київ у нас немає. Ми розуміємо, що створюємо незручності, проте звернути на себе увагу потрібно», – розповів один з організаторів акції.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини дороги перекриватимуть до кінця дня.

«Обїзди влаштовані. Транспортні засоби пропускають кожні 15 хвилин по 10 хвилин. Дітей, інвалідів і громадський транспорт поза чергою і одразу», – додали у прес-службі.

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