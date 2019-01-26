Синютка каже, що шахтарям до 40% збільшили зарплату, яку боргують

Під час нинішнього публічного звіту голова Львівської ОДА Олег Синютка згадав і про шахтарів, зокрема, він похвалився, що їхні зарплати зросли на 40%, однак додав, що і далі триває проблема із заборгованістю її виплати. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

«Переконаний, те, що у 2018 році ми нарешті спромоглися інвестувати у вугільну промисловість Львівщини є доброю запорукою того, що шахтарі, які нині ще потерпають від невиплати, невчасної виплати зарплат, але сьогодні вони вже мають на 30-40% зростання своїх зарплат», – зазначив голова Львівської ОДА.

Водночас Олег Синютка наголосив, що шахтарі, які вже перестали виїжджати на заробітки в Польщу, повинні бути основою нашої енергетичної незалежності

Нагадаємо, що ситуація із заборгованістю зарплати шахтарям є систематичною. Зокрема, у січні Львівський портал інформував, що їм досі боргують гроші за листопад 2017 року.

Так, 2 листопада кілька сотень шахтарів пройшли ходою центральними вулицями міста до Львівської ОДА, яку пікетували з вимогами погашення поточної заробітної плати та вчасної її виплати у подальшому. Згодом Кабмін виділив півмільярда гривень на виплати зарплат шахтарям.

Через напружену ситуацію із зарплатою 16 листопада шахтарі Львівщини перекрили дві ділянки траси Львів − Рава-Руська.

У грудні гірники шахти «Лісова», що на Львівщині, проводили акцію протесту під землею.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат .