У Львівській ОДА запевнили, що працюють над виплатою заборгованих зарплат шахтарям

Сьогодні, 6 лютого, кілька сотень шахтарів пікетували під стінами Львівської ОДА і вимагали виплатити їм заборговану ще за грудень зарплату. Про це йдеться на сторінці шахтарів Червонограда у Facebook, передає Львівський портал.

«Виплачено тільки 50% зарплати за грудень 2018 року при тому, що ДП “Львіввугілля” виконало річний план із видобуту вугілля, не отримуючи державної фінансової підтримки. Шахтарі готові до протесту і чекають негайного рішення щодо зарплати та долі ДП “Львіввугілля”. Надоїли процентні подачки!», – йдеться у повідомленні.

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До шахтарів-протестувальників вийшов перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, який запевнив, що посадовці працюють над тим, аби виплатити заборгованість із зарплати.

«Ми напрацьовуємо варіанти вирішення цього питання. Як тільки кошти за видобуте вугілля надходять, вони відразу скеровуються на вашу заробітну плату. Виплата шахтарям Львівщини заробітної плати є на контролі», – зазначив Ростислав Замлинський.

Також він пообіцяв наступного тижня провести із шахтарями зустріч, на якій «ширше обговорити» проблему виплати зарплат.

Нагадаємо, востаннє через заборговану зарплату шахтарі «Львіввугілля» простестували у Львові торік у листопаді. У грудні страйк оголосили й гірники шахти «Лісова».

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.