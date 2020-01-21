Четверо представників «Львіввугілля» оголосили голодування у приміщенні ЛОДА

Сьогодні, 21 січня, четверо представників ДП «Львіввугілля» оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА через борги із зарплати шахтарям. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, голодування на знак протесту проти невиплати зарплат гірникам оголосили очільниця Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України м. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта «Лісова»), голови ППО НПГУ шахт «Межирічанська», «Степова» та «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» – Василь Лесняк, Василь Семканич та Валерій Бабій відповідно.

«Вони перебувають у приміщенні Львівської ОДА та не збираються залишати будівлю доти, доки не буде вирішене питання заборгованості перед працівниками підприємства. Голова регіональної організації НПГУ м.Червоноград Мирослава Кафтан з місця подій повідомляє, що профспілковці вимагають, щоб в.о. голови Львівської ОДА терміново доповів президенту про критичну заборгованість та кризу галузі», – зазначає Михайло Волинець.

Він зазначив, що станом на 16 січня цього року зарплатна заборгованість перед ДП «Львіввугілля» складає 317,79 млн грн.Це борги за грудень, листопад, частково жовтень 2019 року.

Додамо, нещодавно повідомлялися, що шахтарі ДП «Львіввугілля» переймаються, що їхні сім’ї не матимуть за що накрити святковий стіл на Новий рік та Різдво через чергову затримку зарплат. Відтак 24 грудня 2019 року за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти у сумі 90,1 млн грн, які мали скерувати на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень торік їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові 14 листопада. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку 2019 року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.

Фото: Михайло Волинець