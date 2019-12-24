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На виплату боргів із зарплат шахтарям Львівщини скерували понад 90 мільйонів гривень

Вероніка Рой

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Сьогодні, 24 грудня за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти у сумі 90,1 млн грн, які скерують на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на департамент ПЕК та енергозбереження.

 

Як йдеться у повідомленні, завдяки цим коштам працівникам державного підприємства буде виплачена заробітна плата за жовтень та 10% за листопад поточного року, крім виплат контрактникам, лікарняні та вихідні допомоги.

Додамо, нещодавно повідомлялися,  що шахтарі ДП «Львіввугілля» переймаються, що їхні сім’ї не матимуть за що накрити святковий стіл на Новий рік та Різдво через чергову затримку зарплат.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень торік їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові 14 листопада. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку 2019 року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.

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