Львівські шахтарі нарешті дочекалися зарплати за червень

Лише сьогодні, 7 серпня, гірникам державного підприємства «Львіввугілля» виплатити зарплату за червень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На рахунки Львіввугілля надійшли 65 мільйонів гривень від реалізації вугільної продукції. Всі кошти скерували на виплату заробітної плати шахтарям та інші видатки.

«Відтак гірникам області в повному обсязі виплатили заробітну плату за червень», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. А зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє на акцію протесту вони виходили 2 липня.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку цього року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.