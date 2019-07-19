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Шахтарям Львівщини ще не виплатили всю зарплату за травень

Соломія Головіна

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Станом на сьогодні шахтарям Львівщини вже виплатили  87 % заробітної плати за травень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти від реалізації вугільної продукції. При цьому наголошується, що фінансовий ресурс у розмірі 40 млн грн скерували на виплату заробітної плати шахтарям та інші видатки.

У департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження також інформують, що у липні на ДП «Львівугілля» налагодили відвантаження вугілля, видобуте з шахт підприємства, зокрема, на електростанції ПАТ «Центренерго» і ДТЕК.

Як повідомляв Львівський портал, через заборгованість із зарплати шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Власне у червні міністр екології України Остап Семерак інформував, що шахтарям Львівщини перерахували 50 мільйонів гривень боргу зарплати.

Нагадаємо, 29 травня на шахті «Лісова» у Львівській області стався нещасний випадок на виробництві: обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів. Внаслідок обвалу загинули: 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик, батько трьох дітей.

Раніше ми писали про важку і надзвичайно небезпечну працю шахтарів у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею».

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