Зарплата по копійці. Львівським шахтарям видали лише 13% платні за вересень

Станом на кінець жовтня працівникам держпідприємства «Львіввугілля» виплатили всього лише 13% зарплати за вересень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

29 жовтня на рахунки «Львіввугілля» надійшли 20 мільйонів гривень попередньої оплати за вугільну продукцію. Відтак ці кошти скерували на видачу зарплат шахтарям.

«Завдяки цим коштам працівникам ДП «Львіввугілля» виплачено 13% зарплати за вересень», – йдеться у повідомленні.

Водночас у ЛОДА додають, що протягом 30 жовтня – 1 листопада «Львіввугілля» має отримати ще близько 60 мільйонів гривень. Цими коштами шахтарям планують покрити половину платні за вересень.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, а червень – на початку серпня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє на акцію протесту вони виходили 2 липня.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку цього року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.