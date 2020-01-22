Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн грн більше, ніж торік. За левову частку цих коштів у місті протягом року реалізовуватимуть низку проєктів.

Львівський портал розпочинає серію матеріалів, у яких детально розповість, що ж саме будуть ремонтувати у Львові у 2020 році і скільки на це піде грошей. Розпочнемо з інфраструктури – з доріг, вулиць, мостів – і завершимо школами, дитсадками та лікарнями.

Дороги

Цьогоріч у Львові продовжать ремонтувати незавершені об’єкти, а відреконструюють ще низку інших. Крім цього, у місті навіть збудують нові дороги, вулиці і транспортні розв’язки. Щоправда, більшість із цих інфраструктурних проєктів реалізовуватимуть за кредитні кошти – 900 млн грн.

За позику, взяту у банку, планують продовжити реконструкцію площі Двірцевої (70 млн грн), відремонтувати вул. Чернівецьку (від вул. Городоцької до пл. Двірцевої – 90 млн грн), завершити капремонт вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Північної – 31,5 млн грн) та вул. Генерала Курмановича (від вул. А. П’ясецького до вул. Данила Апостола – 40,5 млн грн; від вул. Данила Апостола до вул. Рудненської – 28,5 млн грн).

За кредитні кошти у Львові також хочуть провести:

реконструкцію вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної) – 35,7 млн грн (загальна вартість – 92,7 млн грн);

реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) з організацією кільцевого руху на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській, вул. Залізничній – 104 млн грн (загальна вартість – 104,3 млн грн);

реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудрого) – 61 млн грн (загальна вартість – 70 млн грн);

реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної) – 19,6 млн грн (загалом на цю ділянку потрібно 140 млн грн);

реконструкцію вул. Хуторівки – 130,5 млн грн;

реконструкцію вул. С. Бандери – 82 млн грн (загальна вартість – 120 млн грн);

реконструкцію вул. Б. Хмельницького (від вул. Промислової до вул. В. Липинського) – 60,6 млн грн (загальна вартість – 200 млн грн);

реконструкцію вул. Д. Вітовського (від вул. Академіка А. Сахарова до вул. Грецької) – 2 млн грн (загальна вартість – 90 млн грн);

реконструкцію вул. Д. Вітовського (від вул. Грецької до пл. І. Франка) – 8 млн грн;

реконструкцію перехрестя вулиць Академіка А. Сахарова – І. Нечуя-Левицького – М. Коперника – Д. Лукіяновича – Д. Вітовського – Героїв Майдану – 10 млн грн (загальна вартість – 130 млн грн);

реконструкцію вул. Пекарської – 20 млн грн;

капремонт вул. Личаківської (від вул. Букової до межі міста) – 40 млн грн (загальна вартість –70 млн грн);

капремонт вул. Галицької (до військового госпіталя ім. Ю. Липи на вул. В. Івасюка у Винниках) – 3 млн грн;

будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до Білогорщі – 29,3 млн грн;

будівництво проєктованої вулиці від вул. Ряшівської до вул. Кульпарківської – 10 млн грн;

будівництво проєктованої вулиці від вул. Суботівської до мікрорайону Рясне – 20 млн грн;

будівництво шляхопроводу та транспортної розв’язки на перетині вул. Наукової з вул. Княгині Ольги – 1,2 млн грн;

реконструкцію трамвайної лінії на вул. Академіка А. Сахарова – 1,2 млн грн (загальна вартість – 5 млн грн);

реконструкція трамвайної лінії на вул. Княгині Ольги – 1,2 млн грн (загальна вартість – 5 млн грн).

Також у бюджеті розвитку-2020 передбачили 5 млн грн на спорудження турбокільця на вул. Луганській – вул. І. Чмоли. У майбутньому вул. І. Чмоли теж хочуть відреконструювати, тому цьогоріч виготовлять проєктну документацію.

На реконструкцію вул. І. Миколайчука (від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар) у Львові передбачили ще 10 млн грн. Всі роботи на цьому об’єкті розпочались влітку минулого року, поки що його готовність становить 33%.

Ремонт чекатиме й вул. Гетьмана І. Мазепи, на це скерують 1 млн грн. Втім за рік всіх необхідних робіт не виконають, тому продовження заплановане на 2021-й. Цьогоріч розпочнуть й реконструкцію

вул. Конюшинної (на ділянці від вул. Тернової до вул. Збиральної). Загалом на це потрібно 81,4 млн грн, втім наразі у бюджеті заклали лише 1 млн грн. Ще 500 000 грн витратять на капітальний ремонт площі Коліївщини.

Мости і велодоріжки

У 2020 році врешті розпочнуть зводити два мости, про які у Львові говорять щонайменше з 2017-го. Йдеться про шляхопровід біля Янівського цвинтаря на перехресті вулиць Т. Шевченка – о. Омеляна Ковча. Його будівництво якого оцінили у 44,7 млн грн, на початок робіт у бюджеті розвитку заклали перші 5 млн грн.

Ще один довгоочікуваний об’єкт – пішохідний міст через залізничну колію на вул. А. Головатого – вул. І. Сулими. Про нього у мерії говорять уже два роки поспіль, частину коштів у бюджеті закладають, але до реальних робіт справа так і не доходила. Облаштування цього мосту Львову обійдеться у 9,7 млн грн, на 2020 рік виділили перші 2 млн грн.

Також пішохідний перехід хочуть прокласти з вул. Вільде до Шевченківського гаю (вул. Чернеча гора). Однак цьогоріч розроблять лише необхідну проєктно-кошторисну документацію, на що витратять 1 млн грн.

Щодо велодоріжок, то цього року у Львові почнуть прокладати лише одну нову – на Левандівці. Тут на вул. Сяйво ремонтуватимуть тротуари і прокладуть велосипедну доріжку (із від вул. Городоцької до вул. Широкої). Загальна вартість робіт становить майже 37 млн грн, однак у 2020-му витратять тільки 1 млн грн.

Водночас цьогоріч у місті продовжать прокладати ще дві велодоріжки, роботи на яких стартували раніше. Так, доріжку, що з’єднає на вул. Княгині Ольги із вул. Академіка А. Сахарова, почали облаштовувати у 2018 році. Її вартість складає 32,5 млн грн, дотепер вона готова лише на половину. На цей рік на продовження будівництва виділять ще 5 млн грн.

Натомість велодоріжку, що з’єднає вул. В. Липинського із вул. І. Мазепи, обіцяють таки завершити у 2020 році. Роботи тут стартували торік і поки що готовність – на рівні 44%. Така доріжка коштуватиме Львову 38,7 млн грн, на цей рік у бюджеті передбачили 7 млн грн.

Житловий фонд

На капітальні ремонти у житлових будинках у 2020 році витратять 21 млн грн. Ще майже 3 млн грн підуть на реконструкцію електромереж житлового фонду, 4,4 млн грн – на його реставрацію.

Також майже 90 млн грн скерують на капремонт доріг і тротуарів у всіх районах Львова, ще 33,7 млн грн – на ремонти дворів і внутрішньоквартальних доріг, 41,5 млн грн – на оновлення ліфтів, 5,4 млн грн – на ремонт дитячих майданчиків. Переліку із детальними адресами, за якими проводитимуть всі вищезгадані роботи, наразі немає. Усі титульні списки мають розробити районні адміністрації, після чого подати ще на затвердження у Львівську міськраду.

Найбільше грошей на дороги перепаде Сихову . Тут на капремонт доріг витратять 10,5 млн грн, а ще за 13,4 млн грн лататимуть двори, внутрішньоквартальні дороги і тротуари. На оновлення ліфтів скерують 7 млн грн, на ремонти житлових будинків – 2,5 млн грн. Ще 1 млн грн піде на дитмайданчики й встановлення пандусів.

Франківському району передбачили 14,8 млн грн на дороги і ще 6,3 млн грн – на ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг і тротуарів. На заміну ліфтів тут цьогоріч витратять 8 млн грн, на капремонт житлового фонду – 3,5 млн грн, а на дитмайданчики – 0,7 млн грн.

Шевченківський і Залізничний райони у 2020-му на ремонти доріг, дворів і тротуарів загалом отримали по 20,5 млн грн. Ліфти оновлять за 8 млн грн, а роботи в житлових будинках проводитимуть за 3 млн грн і 4 млн грн відповідно.

Личаківському району дісталось загалом 19,2 млн грн, із яких на капремонт доріг скерують 14,2 млн грн, а на двори, внутрішньоквартальні дороги і тротуари – 5 млн грн. Ще 8 млн грн витратять на ліфти, 6 млн грн – на ремонти житлового фонду, 0,7 млн грн – на дитмайданчики і пандуси.

Найменше, 17,8 млн грн, на капремонт доріг отримав Галицький район . На роботи у житлових будинках піде лише 2 млн грн і ще 3 млн грн – на ліфти і пандуси.

Також у бюджеті розвитку-2020 заклали 1,5 млн грн на ремонт аварійних будинків, що можуть обвалитись. Ще 2,7 млн грн скерують на житло для тих мешканців, яких відселили з таких аварійних будівель.

Освіта

У 2020 році у львівських школах та дитсадках також заплановано чимало робіт. Так, у навчальних закладах замінюватимуть вікна, ремонтуватимуть приміщення, системи опалення і водовідведення, харчоблоки, санвузли, басейни та спортзали.

Цікаво, що цьогоріч мерія хоче дати старт створенню нових дитсадків на Левандівці та Білогорщі. Зокрема, будуть ремонтувати приміщення на вул. Сяйво, 16, аби відновити у ньому роботу ДНЗ. Щоправда, на всі роботи необхідно 8 млн грн, в бюджеті на цей рік заклали 0,5 млн грн.

Ще один новий дитячий садок має з’явитись на вул. Білогорща, 3-А. Тут знесуть нежитлову будівлю, а на її місці Львівська міськрада хоче звести сучасний двоповерховий дитсадок із зеленню та сонячними батареями на даху. Попередньо відомо, що тут навчатимуться чотири групи, в тому числі й діти з особливими потребами. Загалом на будівництво такого дошкільного закладу потрібно близько 60 млн грн, втім на 2020 рік передбачено тільки 0,5 млн грн.

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Також на вул. Грінченка, 4-А продовжать роботи у Будинку школяра. Попри занедбаний стан будинку тут діти займалися на різних гуртках, втім торік тут почали капітальний ремонт. Після його завершення частину приміщень переобладнають під дитячий садок, який власне й діяв у Будинку школяра до 1997 року. Загалом на всі роботи потрібно 26 млн грн, цьогоріч мерія «підкинула» ще 2 млн грн, аби завершити ремонти.

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Ще один перехідний об’єкт – дитсадок на вул. Медової Печери, 13. Його реконструкцію запустили ще у 2018 році і завершити планують у 2021-му. Цьогоріч на необхідні роботи скерують 5 млн грн (загальна вартість – 37 млн грн).

Завершити капремонт цього року мають в ДНЗ №97, що на вул. Дністерській, 25. Тут навчатимуться чотири дитячі групи. Вартість всіх робіт становить 17,7 млн грн, у бюджеті розвитку-2020 заклали 3 млн грн.

До кінця 2020-го у Львові мали повноцінно запрацювати ще два садки після тривалої реконструкції. Це ДНЗ №111 на вул. І. Виговського, 1-А та ДНЗ №96 на вул. Клепарівській, 31. На завершення капремонтів витратять 7 млн грн та 4 млн грн відповідно.

Протягом року у трьох львівських дитсадках також відремонтують басейни. Мова йде про ЗДО №57 (вул. Ю. Липи, 33), ЗДО №5 (вул. Таджицька, 21) та ясла-садок компенсуючого типу «Веселка» (вул. Китайська, 6-А). На відновлення басейнів витратять 0,5 млн грн.

Загалом у 2020 році капітальні ремонти чекають на такі дитсадочки:

ЗДО №106 на вул. М. Хвильового, 11 (приміщення, вартість – 0,2 млн грн);

ЗДО №160 на вул. Роксоляни, 27 (приміщення, вартість – 0,25 млн грн);

ЗДО №169 на вул. Тернопільській, 12 (приміщення, вартість – 0,2 млн грн);

ЗДО №31 на вул. П. Панча, 16 (приміщення, вартість – 1 млн грн);

ЗДО (ясла-садок) №29 на вул. П. Чайковського, 22 (1 млн грн із необхідних 1,9 млн грн);

ЗДО на вул. Є. Олесницького, 2 (фасад, вартість – 0,5 млн грн);

ЗДО (ясла-садок) компенсуючого типу «Веселка» на вул. Китайській, 6-А (підпірна стінка, вартість – 0,5 млн грн);

ЗДО (ясла-садок) №130 на вул. К. Трильовського, 9 (система опалення, вартість – 2,4 млн грн);

ЗДО (ясла-садок) №39 на вул. Володимира Великого, 125-А (система теплопостачання, вартість – 1,44 млн грн);

ЗДО (ясла-садок) №136 на вул. Каховській, 10 (капремонт із проведенням гідроізоляції та водовідведення, вартість – 1 млн грн);

ЗДО №88 на вул. М. Некрасова, 37-А (система водовідведення, вартість – 1,38 млн грн);

ЗДО (ясла-садок) №26 на вул. І. Гушалевича, 5 (дах, 0,5 млн грн із необхідних 2 млн грн).

Щодо шкіл, то у 2020 році Львівська міська рада збирається закупити 3D-принтери, облаштувати кабінети робототехніки й мобільні лабораторії. На все це у бюджеті заклали майже 3,5 млн грн. Ще 15 млн грн витратять на ремонт санвузлів, 0,5 млн грн – на вікна.

Також 0,35 млн грн скерують на облаштування міжшкільної обсерваторії у ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан», що на вул. В. Шухевича, 2. А СЗШ №95 на Сихові отримає 5 млн грн на продовження будівництва адміністративно-побутового корпусу ігрових видів спорту та спортмайданчика із пісочним покриттям. Це об’єкт «завис» щонайменше уже п’ять років, його ніяк не можуть завершити. Наразі готовність – на рівні 49%. Загальна вартість будівництва становить 14,5 млн грн.

Більше 7 млн грн підуть на ремонти шкільних басейнів. Загалом цього року у Львові почнуть відновлювати п’ять басейнів, завершити які мають вже у 2021-му. Лише один басейн, що в СЗШ №29 у Винниках, відремонтують протягом 2020 року. Але лише через те, що роботи стартували дещо раніше.

Так, басений ремонтуватимуть у таких львівських школах: СЗШ №86 (1,5 млн грн із необхідних 13,3 млн грн), СЗШ №72 (1,5 млн грн із необхідних 11,9 млн грн), СЗШ «Первоцвіт» (0,3 млн грн із необхідних 1,6 млн грн), СЗШ №43 (0,5 млн грн із необхідних 2,8 млн грн), ліцей ім. І. Пулюя (0,5 млн грн із необхідних 4,5 млн грн) та НВК №94 (0,5 млн грн із необхідних 1,5 млн грн).

Ремонт харчоблоків:

Ліцей №2 на вул. Володимира Великого, 55-А (1,6 млн грн);

СЗШ №48 на вул. І. Рубчака, 8 (на завершення капремонту виділили 1 млн грн, загальна вартість – 3,7 млн грн);

ЗЗСО І-ІІІ ст. №54 на вул. М. Хвильового, 16 (на завершення капремонту виділили 1 млн грн, загальна вартість – 2,5 млн грн);

Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного на вул. Гетьмана І. Мазепи, 1-А (1,5 млн грн із необхідних 3 млн грн);

ЛЗШ І-ІІІ ст.№82 на вул. П. Шафарика, 13 (2,5 млн грн із необхідних 3,5 млн грн);

СЗШ №74, смт. Рудно (1,5 млн грн із необхідних 3 млн грн);

ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» на вул. В. Шухевича, 2 (на завершення капремонту виділили 1 млн грн, загальна вартість – 2 млн грн).

Ремонт спортзалів, стадіонів і спортмайданчиків:

Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка, спортзал на вул. Пороховій, 3 (3 млн грн із необхідних майже 12 млн грн, завершення капремонту – 2021 рік);

СЗШ №17 на вул. А. Мельника, 1/3, спортзал (на завершення капремонту виділили 2,2 млн грн, загальна вартість – 7 млн грн);

СЗШ №50 на вул. Т. Комаринця, 2, спортзал (0,5 млн грн із 1,7 млн грн);

СЗШ №13 на вул. М. Драгана, 7, спортзал (0,5 млн грн із 2,2 млн грн);

НВК ім. В. Стуса на вул. Повстанській, 14, спортзал (1,2 млн грн із 2,3 млн грн);

СЗШ №57 на вул. Жовківській, 6, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 0,3 млн грн, загальна вартість робіт – 6,8 млн грн);

СЗШ №36, на вул. Володимира Великого, 55-Б, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 2,3 млн грн, загальна вартість робіт – 4,6 млн грн);

СЗШ №3, на вул. С. Бандери, 11, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 1,1 млн грн, загальна вартість робіт – майже 1,5 млн грн);

СЗШ №82, на вул. П. Шафарика, 13, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 0,4 млн грн, загальна вартість робіт – 0,7 млн грн);

Львівський фізматліцей при ЛНУ ім. І. Франка на вул. В. Караджича, 29, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 2,7 млн грн, загальна вартість робіт – 3,2 млн грн);

Львівський економічний ліцей на вул. М. Хвильового, 35, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 2 млн грн, загальна вартість робіт – 3,8 млн грн);

Ліцей №18 на вул. О. Кульчицької, 18, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 1,4 млн грн, загальна вартість робіт – 1,7 млн грн);

СЗШ №20 на вул. К. Скидана, 18, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 1,1 млн грн, загальна вартість робіт – 2,4 млн грн);

Львівська правнича гімназія на вул. М. Леонтовича, 2, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 1,4 млн грн, загальна вартість робіт – 2,7 млн грн);

Ліцей №2 на вул. Володимира Великого, 55-А, спортмайданчик (на завершення капремонту виділили 3,1 млн грн, загальна вартість робіт – 5 млн грн);

Ліцей «Галицький» на вул. Замковій, 4, спортмайданчик (0,2 млн грн із необхідних 1,4 млн грн);

СЗШ №9 на вул. М. Коперника, 40, спортмайданчик (0,2 млн грн із необхідних 1,5 млн грн);

Ліцей №75 на вул. В. Караджича, 7, спортмайданчик (0,2 млн грн із необхідних 2,1 млн грн);

ПШ «Світанок» на вул. С. Петлюри, 43-А, спортмайданчик (0,2 млн грн із 0,24 млн грн);

СЗШ №77 на вул. І. Виговського, 7-А, спортмайданчик (0,2 млн грн із 3,6 млн грн);

СЗШ №29, Винники, спортмайданчик (0,2 млн грн із 1,3 млн грн);

Ліцей «Лідер» на вул. М. Некрасова, 5, спортмайданчик (0,2 млн грн із 0,7 млн грн);

СЗШ №49 на вул. Ольги Басараб, 4, спортмайданчик (0,2 млн грн із майже 1,4 млн грн);

Ліцей «Інтелект» на вул. Запорізькій, 20, спортмайданчик (0,2 млн грн із 1,8 млн грн);

Ліцей №80 на вул. Героїв Крут, 27, спортмайданчик (0,2 млн грн із 1,4 млн грн);

СЗШ №31 на вул. Княгині Ольги, 104, спортмайданчик (0,2 млн грн із 1,6 млн грн);

СЗШ №45 на вул. Науковій, 25, спортмайданчик (0,2 млн грн із 5 млн грн);

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса на вул. Повстанській, 14, спортмайданчик (0,2 млн грн із 1 млн грн);

Ліцей №38 на вул. Порічковій, 4-А, спортмайданчик (0,2 млн грн із майже 1,3 млн грн);

СЗШ №1 на вул. К. Трильовського, 17, спортмайданчик (0,2 млн грн із 3 млн грн);

СЗШ №32 на вул. Я. Гашека, 13, спортмайданчик (0,2 млн грн із 3 млн грн);

СЗШ №84 на вул. Зубрівській, 30, спортмайданчик (0,2 млн грн із 3 млн грн);

СЗШ №30 на вул. Гетьмана І. Мазепи, 31, спортмайданчик (0,2 млн грн із 3 млн грн);

Ліцей №94 на вул. Брюховицькій, 99, спортмайданчик (0,2 млн грн із 3 млн грн);

ЛУГГ на вул. Олени Степанівни,13, спортмайданчик (0,2 млн грн);

СЗШ №40 на вул. Любінській, 93-Б, стадіон (на завершення робіт виділили 2,1 млн грн, загальна вартість робіт – 11 млн грн);

СЗШ №23 на вул. Варшавській, 126, стадіон (на завершення робіт виділили 1,9 млн грн, загальна вартість робіт – 7,2 млн грн);

СЗШ №54 на вул. М. Хвильового, 16, стадіон (на завершення робіт виділили 2 млн грн, загальна вартість робіт – 9,7 млн грн);

СЗШ №43 на вул. Т. Масарика, 9, стадіон (на завершення робіт виділили 2 млн грн, загальна вартість робіт – 9,8 млн грн).

Також у 2020 році у Винниках облаштують спортзал у СЗШ №47 на вул. Галицькій, 54. На завершення всіх робіт передбачили 5 млн грн, а загальна вартість будівництва становить 12 млн грн. Ще 10 млн грн перепало СЗШ №7, що на вул. Б. Хмельницького, 132. За ці гроші у школі зводитимуть спортзал, завершити роботи мають у 2021 році.

У бюджеті розвитку заклали ще більше 36 млн грн на ремонти у львівських школах: систем опалення, водовідведення, дахів, каналізацій, роботи у самих будівлях, на територіях. Також у Львівському фізматліцеї та в ліцеї «Просвіта» встановлять пожежну сигналізацію, а в СЗШ №62, що на вул. Театральній, відновлять аварійний дах.

У 2020 році мерія розпочне розбудовувати СЗШ №63 на вул. Личаківській, 171. Загальна вартість робіт становить понад 21 млн грн, завершити їх мають у 2021-му. Цьогоріч запланована й реставрація ЗЗСО №87 імені Ірини Калинець на вул. Замарстинівській, 11, який є пам’яткою архітектури. Загалом на необхідні роботи витратять 20 млн грн.

Медицина

У 2020 році у лікарнях Львова, крім поточних ремонтів, збираються замінити ліфти, оновити пожежні сигналізації, а також продовжуватимуть реконструкцію корпусів медзакладів. Звісно, буде й нове обладнання, на закупівлю якого витратять 39 млн грн.

У 4-ій міській клінічній лікарні, що на вул. Ю. Мушака, триватиме будівництво відділення паліативної допомоги. Для його функціонування до лікарні добудовують четвертий поверх і сходову клітку. Всі роботи стартували ще у 2018 році і триватимуть щонайменше до 2021-го, адже наразі готовність цього об’єкта – лише 14%. Облаштування нового відділення у лікарні обійдеться Львову у 36,8 млн грн.

Будівельні роботи продовжуватимуться й у дитячій клінічній лікарні на вул. Пилипа Орлика, 4. Торік тут почали реконструювати приміщення ізоляційно-діагностичного корпусу. Це оновлення дитячої лікарні коштуватиме майже 69 млн грн, роботи завершаться не раніше 2022 року.

А у 8-ій міській клінічній лікарні на вул. Навроцького, 23 будуть облаштовувати відділення комп’ютерної томографії. Для цього тут минулого року почали реконструкцію частини приміщень у кардіологічному корпусі. Дотепер виконано вже 20% робіт. Загалом створення відділення комп’ютерної томографії місту обійдеться у 4 млн грн, саме відкриття має відбутися до кінця 2021 року.

У Рясному цього року й надалі працюватимуть над створенням поліклініки на вул. Т. Шевченка, 350. У 2019 році тут вже встигли виконати 25% робіт, завершити мають у 2021-му. На нову медустанову витратять загалом 15,5 млн грн.

Також цьогоріч з’явиться нова амбулаторія сімейної медицини, вона працюватиме на вул. Дністерській, 16 від 4-ої міської поліклініки, що на Сихові. Для облаштування амбулаторії у бюджеті розвитку Львова заклали перші 0,5 млн грн, загалом ж потрібно 3 млн грн.

Ще у трьох медзакладах Львова цього року збираються замінити ліфти: у пологовому на Я. Раппопорта, у 4-ій міській клінічній лікарні на вул. О. Фредра та в 1-ій поліклініці, що на вул. Руській.

Інші ремонти у лікарнях Львова:

лікарня швидкої медичної допомоги (вул. І. Миколайчука, 9) – капремонт протипожежного водопроводу та водосховища, 0,5 млн грн. Всі роботи розпочали ще у 2018-му, вартість – 7,2 млн грн;

8-а міська клінічна лікарня (вул. В. Навроцького, 23) – капремонт протипожежної водопровідної мережі, гідроізоляція фундаменту і підвалів, реконструкція зовнішніх і внутрішніх електромереж. На всі ці роботи у 2020-му витратять 1,5 млн грн;

дитяча клінічна лікарня (вул. П. Орлика. 4) – реконструкція автоматичної пожежної сигналізації, 0,5 млн грн. Загальна вартість робіт складає майже 10 млн грн;

4-а міська клінічна лікарня (вул. Ю. Мушака, 54) – капремонт котельні, 0,5 млн грн. Загальна вартість робіт становить 5,5 млн грн.

Фото: modernism.lviv-online, НУШ, мережа Інтернет