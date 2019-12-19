У Львові затвердили бюджет розвитку на 2020 рік

Сьогодні, 19 грудня, виконавчий комітет міськради Львова затвердив бюджет розвитку на 2020 рік. Його розмір становить понад 3 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Бюджет розвитку Львова-2020 сягне 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн грн більше ніж у 2019 році.

Зауважимо, що нещодавно сесія Львівської міськради затвердила бюджет розвитку-2020 на рівні 2,5 млрд грн. Втім у мерії придумали, яким чином його можна збільшити.

«Ми пропонуємо збільшити плани щодо продажу землі, комунальної власності і щодо пайової участі до загальної суми 410 млн грн. І, відповідно, передати (із загального фонду бюджету, – ред.) Зеленому фонду 100 млн грн від районних адміністрацій, які ми передбачили на благоустрій, та 50 млн, які ми передбачили на вивіз ТПВ», – розповіла директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Найбільше коштів у бюджеті розвитку-2020, 900 млн грн, передбачили на ремонт доріг у Львові. Всі ці кошти місто отримає завдяки облігаціям (запозиченням).

Ще 521 млн грн Львів має сплатити банкам як гарантії за взяті кредити. На третьому місці за обсягом видатків – гуманітарна сфера, на яку заклали 290 млн грн.

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210 млн грн виділять усім шістьом районним адміністраціям Львова. Фінансування сфери розвитку становить 160 млн грн, ще 150 млн грн – інфраструктура. А 110 млн грн наступного року витратять на компенсації за вивіз сміття.

«Також 200 млн грн ми передбачили на операційну діяльність; 80 млн – на містобудування та 47 млн грн – це громадський бюджет, що вже затверджений раніше. З цими усіма пропозиціями ми хочемо вийти на засідання бюджетної комісії і, відповідно, запропонувати ці пропозиції для громадських консультацій, як це й передбачено», – додала Ірина Кулинич.

Відтак відразу віднині, 19 грудня, розпочинаються громадські консультації щодо проєкту бюджету розвитку Львова-2020. Триватимуть вони до 25 грудня, а після цього остаточно бюджет розвитку має затвердити ще сесія Львівської міськради.

Свої зауваження та пропозиції щодо затвердженого проєкту бюджету розвитку-2020 можна подавати через ЦНАПи або як електронне звернення. Телефон для довідок: 297−58−58, контактна особа – Катерина Сеньків.

Нагадаємо, нещодавно сесія Львівської міськради затвердила бюджет Львова на 2020 рік. На що саме витратять кошти, читайте за цим посиланням.