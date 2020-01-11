Літак не відхилявся від курсу, – МАУ

У «Міжнародних авіалініях України» кажуть, що збитий 8 січня біля Тегерану літак рейсу PS 752 не відхилявся від курсу, яким рейс виконували протягом тривалого часу. Про це сьогодні, 11 січня, йшлося під час брифінгу керівництва МАУ, пише УП.

«На момент вильоту з аеропорту “Бориспіль” ніякої інформації про можливі загрози у авіакомпанії не було. На момент вильоту з аеропорту Тегерана абсолютно так само ніякої інформації не було, і жодних рішень з боку відповідальних адміністрацій не було нам доведено», – сказав президент МАУ Євген Дихне.

Водночас віцепрезидент МАУ Ігор Сосновський наголосив, що екіпаж діяв строго з дозволу диспетчера.

«Виходили з району аеродрому згідно з дозволом диспетчера. Після зльоту попри те, що говорили іранці, вони вийшли на зв’язок. Абсолютно спокійним голосом доповіли про зліт, отримали дозвіл на виконання польоту і діяли строго відповідно до дозволу диспетчера», – підкреслив Сосновський.

Він також продемонстрував слайди сайту Flightradar24, які показують траєкторії руху літаків різних авіакомпаній в аеропорту Тегерана 8 січня, коли й був збитий український літак.

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«Літак перебуває строго на лінії шляху», – прокоментував Ігор Сосновський.

Під час брифінгу журналістам продемонстрували графіки польотів літаків МАУ за маршрутом Тегеран – Київ у період із 2 листопада по 8 січня.

«Ніякого відхилення від будь-яких маршрутів, на яке хтось хоче натякнути, не було реально… Я приєднуюся до президента країни, який вимагає від іранської влади повністю і беззастережно визнати те, що сталося, без всяких “але”», – додав віцепрезидент МАУ.

У МАУ також заявили, що виплатять всі належні страхові виплати та компенсації сім’ям загиблих пасажирів згідно з міжнародними правилами.

Нагадаємо, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Дещо пізніше 11 січня відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Натомість іранські слідчі переконували, що літак МАУ загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Раніше президент України закликав уряди США, Канади та Великої Британії надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження спецкомісії, яка розслідує причини авіакатастрофи. 10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном.

Також Офіс президента 11 січня опублікував фотодокази збиття літака МАУ уТегерані.