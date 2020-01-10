Версія про ракетний обстріл не виключається, але поки не є підтвердженою, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про ракетний обстріл літака МАУ над Тегераном. Відповідну заяву він опублікував у Facebook.

«Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками. Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою. Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин. Вдень матиму розмову щодо перебігу розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

Водночас канадська розвідка повідомила, що літак МАУ в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Також додамо, що у мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак «Міжнародних авіаліній України» у повітрі над Тегераном.