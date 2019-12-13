Запустили сайт для жінок, які страждають від насильства

67% жінок в Україні пережили насильство і тільки 17% знають куди звертатись. Брак підтримки та інформації — основні проблеми тих, хто зазнає насилля з боку партнера або родини.Щоб впоратись з цієї проблемою, секретаріат ОБСЄ запустив новий сайт, який містить інформаційну сторінку та сторінку допомоги для того, щоб допомогти жінкам та протидіяти проблемі, передає УП.

Сайт Stop Violence Against Women доступний шістьма мовами та розроблений як практичний інструмент для посадових осіб, правоохоронних органів, громадських організацій та широкого загалу в Україні, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Північній Македонії та Сербії, а також Молдові та Албанії.

У розділі «Мені потрібна допомога» жінки, які зазнають насильства, можуть знайти інформацію про те, до кого вони можуть звернутися, якщо їм потрібна підтримка. Наприклад, телефонні номери місцевих громадських організацій та ліній довіри.

У розділі «Я хочу допомогти» ви можете повідомити про критичну ситуацію та проінформувати населення про проблему насилля.

У розділі «Мені потрібна інформація» наведені результати дослідження ОБСЄ та рекомендації щодо добробуту та безпеки жінок. Дослідження було опубліковано раніше цього року. Воно показало, що 70% жінок у Південно-Східній та Східній Європі зазнали певної форми насильства: сексуального, фізичного, психологічного, переслідувань або сексуального домагання, однак кількість звернень про такі випадки залишається низькою.

Лише 15% жінок повідомили про найсерйозніший випадок жорстокого насильства з боку теперішнього партнера.

«Цей інтернет-ресурс ґрунтується на результатах дослідження ОБСЄ щодо добробуту та безпеки жінок, яке показало, що те, чого найбільше прагнуть жінки, які пережили жорстокий інцидент, – це моральна підтримка та хтось, з ким можна поговорити», – сказала Серані Зігель, проєкт-менеджер дослідження.

Вебсторінка також розроблена для того, щоб слугувати ресурсом для урядовців, правоохоронних органів, громадських організацій, академій та ЗМІ для кращого розуміння масштабів проблеми.

Нагадаємо, у січні набув чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство і злочини на сексуальному ґрунті.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначимо, що у Львові працює дві мобільні групи поліції для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Зараз благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада.

Львівський портал повідомляв, що з початку року Нацполіція зареєструвала 115 тисяч звернень щодо домашнього насильства та відкрила 1500 кримінальних проваджень за цими фактами.