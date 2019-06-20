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Супрун радить українцям, як вберегтись від домашнього насильства

Марина Тараненко

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В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на свої Facebook-сторінці розповіла українцям як діяти, якщо ви стали жертвою домашнього насильства.

 

«Будь-який прояв насильства може мати страшні наслідки. Насильство принижує честь та гідність людини, може зашкодити психічному або тілесному здоров’ю. Перший крок, щоб зупинити це – не боятись відверто говорити, шукати підтримки та фахової допомоги», – розповіла Уляна Супрун.

Людям, які постраждали від домашнього насильства міністр радить:

  • в екстреній ситуації телефонувати до поліції або викликати швидку допомогу;
  • звернутися до мобільних бригад психологічної допомоги;
  • за потреби звернутися за медичною допомогою до найближчого закладу охорони здоров’я;
  • пройти обстеження та отримати підтримку;
  • пройти лікування.

Уляна Супрун зауважила, що жертвами домашнього насильства стають також діти, а це становить серйозну загрозу для їхнього здоров’я та може спричинити негативні наслідки у дорослому житті.

Нагадаємо, що цього року в Україні набув чинності закон, який визначає види домашнього насильства та встановлює відповідальність за його скоєння. Тепер постраждалі мають чіткі механізми для притягнення кривдників до відповідальності, а держава зобов’язана захищати жертв, особливо, коли йдеться про дітей.

Довідка. Щороку через насильство у світі помирають 1,4 мільйона людей. Торік до Національної поліції України надійшло 115 500 заяв та повідомлень про домашнє насильство.

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