У Львові запрацювали мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству

Сьогодні, 28 листопада, у Львові розпочали роботу дві мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Заступник начальника ГУНП Львівщини старший лейтенант поліції Дмитро Міхалець розповів, що мобільні групи реагування проходили навчання, а з вересня працювали в тестовому режимі.

«В результаті збільшилась кількість повідомлень на лінію 102 про такі правопорушення ,а це свідчить про те, що жертви тепер не бояться звертатися за допомогою. Ми співпрацюємо в цьому напрямку з органами місцевого самоврядування, з громадськими організаціями, а також з нашими іноземними партнерами», – зазначив Дмитро Міхалець.

Дві мобільні групи, до складу яких увійшли співробітники Управління превентивної діяльності поліції Львівщини та Управління патрульної поліції Львівської області, створені для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Окрім того, основними завданнями, які виконуватимуть поліцейські, є припинення протиправних дій, винесення термінових заборонних приписів щодо кривдників, а також інформування жертв про їх права.

Повідомити про вчинення щодо вас домашнього насильства можна на оперативну лінію 102, у територіальні підрозділи поліції або звернутись до дільничного офіцера поліції.

Нагадаємо, у січні набув чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство і злочини на сексуальному ґрунті.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначимо, що у Львові працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Також благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада.

Також ми повідомляли, що з початку року Нацполіція зареєструвала 115 тисяч звернень щодо домашнього насильства та відкрила 1500 кримінальних проваджень за цими фактами.

Фото: поліція