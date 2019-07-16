У Львові діє бригада психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства

З квітня при Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

У цьому закладі спеціально навчені фахівці безоплатно надають оперативну й фахову допомогу тим, хто постраждав.

У складі мобільної бригади є штатні працівники міського центру соцслужб: двоє психологів та троє фахівців із соціальної роботи. Вони першими надають людям, які потрапили у кризову ситуацію або постраждали від домашнього насильства, оперативну соціальну та психологічну допомогу.

В екстрених випадках члени мобільної бригади здійснюватимуть виїзди — для цього є автомобіль. За необхідності, фахівці можуть залучити представників ГУ Національної поліції у Львівській області — у разі загрози чи небезпеки для життя або ж здоров’я людини, а також фахівців управління «Служба у справах дітей» та управління охорони здоров’я.

Мобільна бригада функціонує в робочі дні з 9 до 18 години. Звертатися за допомогою можна за тел.: 0−800−307−305. Дзвінки на цей номер із усіх мобільних та стаціонарних номерів України безкоштовні. Дзвінки прийматиме навчений фахівець, який може якісно надавати психологічні послуги й координувати роботу. Також про випадки домашнього насильства можуть повідомляти усі, хто знає про них або ж став свідком таких ситуацій.

Допомогу надають мешканцям Львова, Винник, Рудно та Брюхович.