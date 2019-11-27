В уряді придумали, як побороти затримки зарплат вчителям і лікарям

Кабмін вважає, що регулярні затримки зарплат лікарям і вчителям виникають через те, що місцева влада неефективно розподіляє отриману субвенцію. Втім в уряді кажуть, що придумали, як із цим боротися. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

«Уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям», – заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Аби не допустити затримки зарплат медикам, Міністерство охорони здоров’я змінить механізм виплати медичної субвенції на контрактування. Це означає, що обсяг виділених коштів залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям.

«Таким чином із 2020 року не буде жодних затримок із заробітними платами для лікарів», – кажуть у Кабміні.

Щодо освітян, то МОН напрацьовує зміни у формулі освітньої субвенції. Наступного року у субвенцію вперше врахують актуальний контингент дітей, додавши до зарплат вчителів 2 млрд грн.

«Простіше кажучи, раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати протягом останніх років. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною», – йдеться у повідомленні.

Також в уряді додають, що у держбюджеті на 2020 рік найбільше коштів передбачили саме на освіту та медицину.

Нагадаємо, ще в уряді Володимира Гройсмана запланували з січня 2020 року поетапно піднімати зарплату вчителів на 20-70%. Особливий акцент має бути на молодих педагогах. Якщо зараз із усіма надбавками він отримує близько 5400 гривень на місяць, то з наступного року – понад 7 600 гривень (зростання на 41,3%). Досвідчений вчитель зі січня 2020 року отримуватиме від 10 500 гривень і більше.

Нова очільниця Міносвіти Ганна Новосад заявила, що таке підняття зарплат педагогам не передбачене у розробленому проекті держбюджету-2020. За її словами, на це потрібно 20 мільярдів гривень, а знайти таку суму нереалістично. Втім Новосад запевнила, що міністерство думає, яким чином забезпечити збільшення платні окремим категоріям вчителів.

Прем’єр Олексій Гончарук згодом заявив, що підвищення зарплат освітянам будуть, але «не такі, як би хотілось».

Нещодавно стало відомо, що у 2020 році освітянам таки піднімуть зарплату, але лише на 9%. Окремий фінансовий стимул отримають також й молоді вчителі зі стажем до 10 років, платня яких наразі є найменшою: наприкінці наступного року їм виділять виплату розміром майже 21 000 гривень.

Щодо медиків, то на Львівщині лікарям боргують зарплати. Як пояснила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, така ситуація стала вже традицією. Водночас вона зауважила, що затримок зарплат вдасться уникнути, коли зміниться система фінансування мкдичної допомоги в Україні. Ця реформа зарпланована на весну 2020 року, коли стартує реформа вторинної ланки медицини. Детальніше про це читайте тут.