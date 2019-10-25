Міністр освіти Новосад у Львові про підняття зарплат педагогам: «Знайти таку суму виглядає нереалістично»

Міністр освіти та науки Анна Новосад у Львові під час брифінгу розповіла журналістам про заплановане підняття вчительських зарплат з 2020 року, зазначивши, що для виконання урядової постанови, яка це передбачає, додатково потрібно 20 млрд грн, а знайти такі кошти, за її словами, надзвичайно нереалістично. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Як вона пояснила, у законопроєкті про держбюджет, погодженому в першому читанні , не закладені кошти для підвищення зарплати, яке передбачене чинною постановою уряду від 10 липня № 822.

«До другого читання держбюджету ми спільно з урядом, Міністерством фінансів, прем’єром, профільними комітетами маємо вирішити та віднайти частину коштів, яка б все-таки покривала виконання частини цієї постанови. Вочевидь, підвищити зарплату усім, кому передбачено цією постановою, виглядає надзвичайно складно. Адже це потребуватиме практично 20 млрд грн додаткових коштів, у тому числі це ляже на місцеві бюджети. Знайти таку кількість додаткового ресурсу на наступний рік наразі видається надзвичайно нереалістично. Але при цьому ми розуміємо, що є окремі категорії освітян, які потребують першочергової допомоги. І ми, власне, зараз працюємо над тим, щоб: а) знайти кошти, щоб підтримати такі категорії; б) механізми того, як ми б це могли зробити. Тому найближчим часом, бо зараз це в форматі консультацій, перемовин, ми вийдемо з інформацією, як все-таки, в якій частині ми зможемо це обіцяне підвищення все-таки виконати», – наголосила вона.

При цьому міністр освіти додала, що в частині підвищення зарплат вихователям у садочках, яка оплачується з місцевих бюджетів, то розглядається можливість допоміжної субвенції з держбюджету тим регіонам, які не зможуть самотужки справитися і віднайти додаткові кошти на підняття.

«Якщо ми говоримо про вчителів, то зарплата йде з освітньої субвенції, яка виплачується з державного бюджету, окремі надбавки виплачуються на місцях. Якщо мова йде про вихователів, то ця зарплата повністю виплачується з бюджетів засновників. Тому в Києві просто постановою підвищити оклади – не є складно, але потім, якщо говорити про вихователів, на місцях віднайти кошти, щоб це виплачувати є складніше. Що стосується вихователів, ми думаємо про варіант, коли це могла би бути якась допоміжна субвенція на окремі доплати саме тим регіонам, які не можуть покрити додаткові видатки на зарплату. Якщо ж говорити про вчителів, то це все-таки додаткові кошти до освітньої субвенції з державного бюджету», – пояснила Анна Новосад.

Раніше Львівський портал писав, що у Львівській міській раді відхрещуються від збільшення зарплат педагогам, наголошуючи, що підняття має забезпечити держава, а не місцеві органи влади. На підняття зарплати педагогам лише у Львові, за попередніми підрахунками, потрібно 540 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в уряді Володимира Гройсмана запланували з січня 2020 року поетапно піднімати зарплату вчителів на 20-70%. Особливий акцент має бути на молодих педагогах. Якщо зараз із усіма надбавками він отримує близько 5400 гривень на місяць, то з наступного року – понад 7 600 гривень (зростання на 41,3%). Досвідчений вчитель зі січня 2020 року отримуватиме від 10 500 гривень і більше.

Нещодавно нова очільниця Міносвіти Ганна Новосад заявила, що таке підняття зарплат педагогам не передбачене у розробленому проекті Держбюджету-2020. Втім вона запевнила, що міністерство вже придумало, яким чином забезпечити збільшення платні вчителям.