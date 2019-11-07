Підняття зарплат освітянам. У МОН розповіли, якої платні чекати вчителям

Оновлений проєкт держбюджету-2020 передбачає підвищення зарплат всім освітянам, проте лише на 9%. Окремий фінансовий стимул отримають також й молоді вчителі зі стажем до 10 років, платня яких наразі є найменшою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Так, із 2020 року зарплата всіх українських педагогів зросте на 9%. Водночас фінансовий бонус запланували й для молодих вчителів зі стажем до 10 років, які зараз отримують найменшу платню: наприкінці наступного року їм виділять виплату розміром 10 прожиткових мінімумів, тобто майже 21 000 гривень.

Передбачено, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тисяч освітян.

Зазначимо, що сьогодні молодий вчитель у середньому отримує майже на 3 000 гривень менше, ніж досвідчені педагоги. Так, молодий вчитель зараз заробляє приблизно 5 410 гривень на місяць, а досвідчений вчитель зі стажем 30 років – 8 182 гривні.

«Дуже важливо підтримати молодого вчителя. У нас є проблема, коли в школу часто не хочуть йти працювати молоді люди. Це означає, що в школах зараз залишається все більше старших людей, які скоро мають вийти на пенсію, і з часом у нас виникне проблема, що навчати банально немає кому. Тому ми як держава зараз звертаємо увагу на становище саме молодих учителів. У них зараз умови оплати праці гірші – менші надбавки, але з іншого боку ми хочемо показати молоді, що бути вчителем – це престижно», – відзначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Водночас Міністр освіти і науки України Ганна Новосад відзначила, що цього року в освітній субвенції вперше враховано актуальний, а не минулорічний контингент дітей.

«Що це означає? Ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні чотири роки заробітну плату вчителям. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 мільярда гривень для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною. На сьогодні це дозволить усім регіонам повну надбавку за престижність, а не гратися надбавками, як це люблять робити на місцях», – пояснила Ганна Новосад.

Як повідомляв Львівський портал, в уряді Володимира Гройсмана запланували з січня 2020 року поетапно піднімати зарплату вчителів на 20-70%. Особливий акцент має бути на молодих педагогах. Якщо зараз із усіма надбавками він отримує близько 5400 гривень на місяць, то з наступного року – понад 7 600 гривень (зростання на 41,3%). Досвідчений вчитель зі січня 2020 року отримуватиме від 10 500 гривень і більше.

Нещодавно нова очільниця Міносвіти Ганна Новосад заявила, що таке підняття зарплат педагогам не передбачене у розробленому проекті держбюджету-2020. За її словами, на це потрібно 20 мільярдів гривень, а знайти таку суму нереалістично. Втім Новосад запевнила, що міністерство думає, яким чином забезпечити збільшення платні окремим категоріям вчителів.

Прем’єр Олексій Гончарук згодом заявив, що підвищення зарплат освітянам будуть, але «не такі, як би хотілось».

Водночас підняттям зарплат освітян перейнялися у міськраді Львова. Посадовці вже встигли відхреститись, аргументуючи тим, що робити це має держава, а не місцеві органи влади. На підняття зарплати педагогам лише у Львові, за попередніми підрахунками, потрібно 540 мільйонів гривень.

Додамо, що фінансування зарплат шкільних вчителів відбувається з держбюджету (місцева влада також може виділяти додаткові кошти), а вихователів у садочках – із місцевого. Наприкінці жовтня мерія Львова погодила виділення 33 мільйонів гривень на зарплати педагогам і вчителям музичних шкіл.