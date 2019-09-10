Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту. Яких змін у медицині чекати українцям у 2020 році?

Вже з 2020 року українцям не доведеться платити за пологи, лікування після інфаркту, інсульту та ранню діагностику онкологічних захворювань. Надані послуги медзакладів оплачуватиме Національна служба здоров’я України, тож громадяни матимуть гарантований пакет медичних послуг, які для них будуть безкоштовними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповів голова Нацслужби здоров’я України (НСЗУ) Олег Петренко, Програма медичних гарантій або гарантований пакет медичних послуг стартує вже у 2020 році. До неї увійдуть послуги послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

Послуги, передбачені Програмою медичних гарантій (гарантований пакет медпослуг), для українців будуть повністю безоплатними, адже вони вже заплатили за них зі своїх податків.

Про чіткий перелік безкоштовних для українців медичних послуг можна буде говорити після затвердження держбюджету на 2020 рік. Втім за попередніми даними, НСЗУ планує перераховувати лікарням 8500 гривень за пологи, 19 500 гривень – за лікування одного інсульту, 15 800 гривень – за лікування інфаркту.

«Головним фокусом цієї програми будуть медпослуги, пов’язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога в пологах і неонатальна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Саме за ці послуги НСЗУ буде сплачувати медичним закладам за пріоритетним тарифом, який дозволить пацієнтам отримувати ці послуги безоплатно та відповідної якості», – йдеться у повідомленні.

(Скриншот із презентації НСЗУ, натисніть на зображення для збільшення)

Для того, аби отримувати фінансування за надані послуги, медзаклади повинні мати чинну ліцензію, перетворитись у комунальні некомерційні підприємства, підписати договір із НСЗУ та під’єднатися до електронної системи охорони здоров’я.

«Сьогодні безоплатний перелік послуг доступний на первинці. Далі він буде розширюватися на інші рівні медичної допомоги. Пацієнт користується – НСЗУ платить. Якщо заклад уклав договір з НСЗУ на надання пріоритетних послуг і отримує оплату за цим договором, ніхто в цьому закладі не може вимагати у пацієнта гроші за це. Якщо ж таке відбувається, пацієнт може звернутися у контакт-центр НСЗУ за коротким номером 16-77. Ми вивчимо випадок і за необхідності будемо вживати відповідних заходів. Ми маємо право призупинити оплати і навіть розірвати договір. І я б не рекомендував закладам так ризикувати», – підкреслив Олег Петренко.

Послуги спеціалізованої медичної допомоги за Програмою медичних гарантій можна буде отримати безоплатно тільки за направленням лікаря первинки або лікуючого лікаря. Але є винятки: без направлення спеціалізовану медичну допомогу відповідно до медичних показань можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надаватиметься медична допомога при невідкладному стані.

Як повідомляв Львівський портал, навесні 2018 року в Україні стартувала реформа первинної ланки медицини. В її межах амбулаторії і поліклініки почали перетворюватись у комунальні некомерційні підприємства, реєструватись у системі eHealth та підписувати договори зі НСЗУ. Служба своєю чергою почала перераховувати кошти на облуговування кожного пацієнта, тож українці почали укладати декларації з лікарями.

Детальніше про те, як проходив процес реформування «первинки» у Львові читайте у матеріалі «Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?».