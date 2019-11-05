Підвищення зарплат освітянам будуть, але не такі, як хотілось, – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого збільшення заробітних плат освітянам не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання. Про це пише УП, передає Львівський портал.

«Ми намагались знайти максимально кошти для підвищення зарплат освітянам. Підвищення зарплат будуть, але далеко не такі, які нам хотілось би. Для того, щоб забезпечити достатні підвищення, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання. Нам потрібно, щоб економіка продукувала більше ресурсів, більше податків», – сказав Гончарук.

Як повідомляв Львівський портал, в уряді Володимира Гройсмана запланували з січня 2020 року поетапно піднімати зарплату вчителів на 20-70%. Особливий акцент має бути на молодих педагогах. Якщо зараз із усіма надбавками він отримує близько 5400 гривень на місяць, то з наступного року – понад 7 600 гривень (зростання на 41,3%). Досвідчений вчитель зі січня 2020 року отримуватиме від 10 500 гривень і більше.

Нещодавно нова очільниця Міносвіти Ганна Новосад заявила, що таке підняття зарплат педагогам не передбачене у розробленому проекті держбюджету-2020. За її словами, на це потрібно 20 мільярдів гривень, а знайти таку суму нереалістично. Втім Новосад запевнила, що міністерство думає, яким чином забезпечити збільшення платні окремим категоріям вчителів.

Водночас у міськраді Львова перейнялися підняттям зарплат освітян. Посадовці вже встигли відхреститись, аргументуючи тим, що робити це має держава, а не місцеві органи влади. На підняття зарплати педагогам лише у Львові, за попередніми підрахунками, потрібно 540 мільйонів гривень.

Додамо, що фінансування зарплат шкільних вчителів відбувається з держбюджету (місцева влада також може виділяти додаткові кошти), а вихователів у садочках – із місцевого. Наприкінці жовтня мерія Львова погодила виділення 33 мільйонів гривень на зарплати педагогам і вчителям музичних шкіл.