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Вчительські зарплати хочуть збільшити до 70%

Соломія Головіна

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Кабмін ухвалив низку рішень, які дозволяють системно підвищити зарплати освітянам і виправити диспропорції, які стосувалися окремих категорій викладачів, які не отримували надбавок і підвищень. Зокрема йде мова про збільшення з січня 2020 року вчительських зарплат до 70%. Про це повідомляє Урядовий портал.

 

Як зазначається, в 2017-2018 роках зарплати шкільних вчителів зросли сумарно на 75% і продовжують зростати і цього року.

«І сьогодні ми виправимо й несправедливість по відношенню до тих категорій освітян, які не отримали надбавку в 10% з січня 2019 року. Зокрема, це стосується дошкільників, позашкільників, працівників профосвіти», – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Глава Уряду наголосив, що виправлення зарплатних диспропорцій у подальшому відбуватиметься на системному рівні. Це потрібно не тільки для того, аби підвищити статус вихователя і викладача, а й для того, аби молоді фахівці після завершення вишу йшли працювати в дитячий садок або продовжували навчати кваліфікованих робітників.

«Це вже буде не питання єдиної тарифної сітки. Ми пропонуємо нову систему. З січня 2020 року викладачі отримають підвищення зарплат від 20 до 70%. Особливий акцент – на підтримці молодих вчителів. Це буде справедливо і достойно», – сказав Володимир Гройсман.

Глава Уряду повідомив, що молодий вчитель, який сьогодні отримує з усіма надбавками близько 5,4 тис. грн на місяць, буде отримувати понад 7,643 грн – зростання на 41,3%. Досвідчений вчитель отримуватиме з січня 2020 року 10,5 тис. грн і більше.
Для вихователів дитячих садків зросте не тільки зарплата, а й тривалість відпустки – з січня 2020 року до 56 календарних днів.

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