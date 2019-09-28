У МОН придумали, як підняти зарплати вчителям

Міністерства освіти і науки, фінансів та соціальної політики розробляють варіанти виконання постанови Кабміну про підвищення зарплат педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам освітніх установ. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Як розповіла міністр освіти і науки Ганна Новосад, вимоги щодо підняття зарплат вчителів від 20% до 70% з 1 січня 2020 року не були враховані у проекті держбюджету на наступний рік.

«І, власне, до другого читання у нас є завдання від прем’єра спільно з Мінфіном та Мінсоцполітики напрацювати різні варіанти того, як ми можемо все-таки цю постанову виконати та зробити так, аби чи усі, чи окремі категорії все ж таки відчули підвищення заробітної плати. Ми зараз над цим працюємо. В мене особисто є вже кілька варіантів та розрахунків, як зробити так, щоб це підвищення відбулося», – зазначила Новосад.

Вона додала, що на найближчому засіданні уряду буде нагода обговорити це питання, і до другого читання проекту держбюджету (2 листопада) визначитися з офіційною позицією Кабміну.

«Але ми робимо все можливе, аби наблизитися до виконання норм закону «Про освіту» про чотири мінімальні прожиткові мінімуми», – наголосила Ганна Новосад.

Нагадаємо, 10 липня Кабмін затвердив постанову про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки, починаючи з 2020 року.

Законом «Про освіту» передбачене поетапне (до 2023 року) щорічне збільшення розмірів посадових окладів педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника при цьому встановлюється на 25% вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії.

Посадові оклади наукових працівників встановлюються, виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника, встановленого на рівні не нижче подвійної середньої зарплати у промисловості в цілому в Україні.