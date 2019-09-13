Для закупівлі житла жертвам обваленого будинку у Дрогобичі потрібно 45 мільйонів гривень

За попередніми висновками, для закупівлі квартир мешканцям обваленого будинку на вул. Грушевського у Дрогобичі необхідно 45 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 13 вересня, під час брифінгу розповів перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Василь Лозинський, передає кореспондент Львівського порталу.

Він пояснив, що спершу необхідно отримати висновки експертів щодо аварійності будинку і непридатності проживання у ньому. Ці висновки, за його словами, напрацьовуватимуть протягом двох тижнів. Після цього Львівська ОДА має підготувати подання до Кабміну щодо суми коштів, яка необхідна для того, щоб допомогти мешканцям.

«Що стосується подальших дій, якщо будинок визнають аварійним і ненепридатним для проживання, для цього потрібно завершити три експертизи. Від геологів необхідне рішення щодо землі, хімічного складу води, треба отримати пропозиції і думки щодо можливості відновлення будівлі і її міцності. Після цього буде сформовано узагальнений висновок, який нададуть нашому департаменту з надзвичайних ситуацій… Далі буде пропозиція, її вже чекають у Києві, з результатами всіх висновків щодо цієї суми, яка необхідна для того, щоб допомогти мешканцям, які зазнали втрат», ‒ сказав Василь Лозинський.

Як наголосив перший заступник голови Львівської ОДА, попередньо для закупівлі житла на вторинному ринку у Дрогобичі необхідно 45 мільйонів, тобто понад 16 тисяч за квадратний метр.

Міський голова міста Дрогобич Тарас Кучма додав, що у обваленому будинку мешкало 56 сімей: 118 осіб, серед яких ‒ 22 дітей і 13 людей похилого віку, які потребують окремого догляду.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Двох потерпілих дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова. Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, відселили через ризик подальших руйнувань.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства. Правоохоронці вже затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Згодом Дні жалоби оголосили по всій території Львівської області.

Загиблих внаслідок обвалу поховали 30 серпня. Також небайдужі збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.

Нещодавно суд арештував завалений будинок у Дрогобичі, а для двох працівників місцевого комунального підприємства, яких підозрюють у недбалості, – обрав запобіжний захід.