Патріарха Філарета позбавили права керувати єпархією

Сьогодні, 24 червня, Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Таке рішення прийняв священний синод ПЦУ, передає Українська правда.

«Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією», – йдеться у рішенні ПЦУ.

Як повідомляв Львівський портал, у Православній церкві України закликали Філарета припинити підрив єдності церкви.

Нагадаємо, раніше Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилав єпископам ПЦУ запрошення на «собор Української православної церкви Київського патріархату». Своєю чергою, Православна церква України зазначила, «собор», на який почесний патріарх Православної церкви України Філарет запрошує єпископів ПЦУ, не може бути Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату з кількох причин.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Філарет заявляв, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України, а згодом оголосив, що хоче керувати ПЦУ, натомість митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Українською церкви за кордоном.

А митрополит Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності.

Нагадаємо, українські церкви об’єдналися у єдину Православну Церкву України 15 грудня 2018 року, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати ПЦУ, але окремі парафії, особливо на заході країни, переходять до Об’єднаної української церкви.

5 січня 2019 року у Стамбулі підписали Томос про автокефалію української церкви, а 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.