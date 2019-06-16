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Філарет розсилає запрошення на собор Київського патріархату

Вероніка Рой

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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилає єпископам ПЦУ запрошення на «собор Української православної церкви Київського патріархату», який він скликає 20 червня. Копію запрошення оприлюднило видання Сerkvarium, передає УП.

 

«Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва 20 червня об 11:00», – йдеться у листі.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Філарет заявляв, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.

Своєю чергою глава ПЦУ Епіфаній вважає, повернення Української православної церкви до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності.

Фото: УП

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